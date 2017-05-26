Sağlık Bakanlığından ‘kışlada enfeksiyon’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “23, 24 ve 25 Mayıs 2017 tarihlerinde Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanlığı’nda (Batı Kışla) askerler bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile acil servislerimize başvuruda bulunmuşlardır. Bakanlığımız olaydan haberdar olur olmaz

Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan 10 kişilik bir uzman ekibi (Biri profesör olmak üzere 2 mikrobiyoloji uzmanı, 1 Mikrobiyoloji Doçenti uzman, 5 Epidemyoloji uzmanı ve 2 Enfeksion Hastalıkları Uzmanı) bugün özel uçakla Manisa’ya intikal ettirmiştir. Manisa Kamu Hastanelerinden görevlendirilen 2 enfeksiyon hastalıkları, acil tıp uzmanı, pratisyen olmak üzere toplam 5 hekim ve 5 hemşirenin katılımıyla da toplam 20 kişilik uzman ekip çalışmalarına derhal başlamıştır” denildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin en makul sürede çalışmalarını tamamlayarak olayın gerçekleşme nedenini kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.

Olaydan, toplam 828 askerin etkilendiğinin dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“59 askerimiz yatarak tedavi görmektedir. 1 askerimiz yoğun bakımda ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır. 1 askerimiz bugün Merkez Efendi Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden askerimize, İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni tespit edilecektir. Olay yerinde halen 2 acil yardım ambulansı hazır bekletilmektedir. Şikayeti olan askerler, oluşturulan 150 kişilik revirde sağlık ekiplerimizce değerlendirilerek müşahedeye alınmakta, gerekli görülenler hastaneye sevk edilmektedir.”