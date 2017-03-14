Sağlık çalışanlarına “Şiddet” ilk sırada

Medya Takip Merkezi (MTM), sağlık çalışanlarının özel günü olan 14 Mart Tıp Bayramı’nın yansımalarını mercek altına aldı. Öne çıkan konuların başında ise sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet vardı. İşte araştırmanın detayları…

MTM’nin araştırması, sağlık sektöründe yaşanılan sorunların arasında, doktorlara ve sağlık çalışanlara uygulanan şiddetin öne çıktığını ortaya koydu. Hasta hakları, özel hastane ücretleri, hasta ve hasta yakını mağduriyetleri de, kamuoyunu ilgilendiren önemli başlıklar arasında yer aldı.

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, son bir yılda sağlık sektörü medyada 90 bin 652 habere konu edildi. Haberler arasında “sağlık çalışanlarına şiddet” başlığı ilk sırayı alırken, sağlık sektörü çalışanlarına karşı yapılan şiddet, basında toplam 15 bin 446 kez haber yapıldı.

İkinci sırada “sağlıkta yaşanan mağduriyet” haberleri bulunurken, “Sağlık hakkı” haberleri ise üçüncü sırada yer aldı.