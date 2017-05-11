Sağlık çalışanlarının ‘yıpranma payı’ torba yasada

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, nöbet tutma zorunluluğu olmaksızın sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma hakkı getirileceğini belirterek, “5 yıla 1 yıpranmayı torba yasamızın içine koyduk. Torbamızı bugün, yarın kapatacağız, şimdi biraz şişti. Toplam 62 civarında bir maddeye ulaştı. İçinde özlük hakları olan, emeklilik düzenlemeleri olan, biraz personelimizle ilgili geri kalmış olduğumuz alanlarda da düzenlemeler olacak.” dedi.

Gümüş, Sağlık-Sen tarafından Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu”nda konuştu.

Türkiye’nin son 14 yılda sağlıkta bir devrim gerçekleştirdiğine dikkati çeken Müsteşar Gümüş, bu reformun sağlık çalışanlarının gayretleri sayesinde olduğunu vurguladı.

Sağlıkta yüzde 39,5 olan memnuniyetin bugün yüzde 75,5’lere ulaştığını bildiren Gümüş, “Bunları, bugün kapasiteyi çok artıramadığımız sağlık teşkilatıyla beraber yapıyoruz. Her seferinde Maliye Bakanlığı ile kavga ediyoruz. Türkiye şu anda 50 bin personel açığıyla hizmet veriyor. Geçen sene biz 45 binle Maliye’ye gittik. 2018’de 52 bin ile gideceğiz. 52 bin sağlık personeli almakla ilgili mücadeleyi yapacağız. Yeni şehir hastaneleri, yeni tesisler yapılıyor. Onun içine hekim, hemşire, ebe ve sağlık personeli koymak kolay değil.” değerlendirmesini yaptı.

“Lise mezunu hemşire, ebe almamaya çalışacağız”

Eyüp Gümüş, sisteme girmeyen, özel sektör ve kamuda iş bulamamış sağlık personeli sayısının 100 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, bu rakamların iyi koordine edilmemesi durumunda Türkiye’de gelecekte işsiz sağlık personeli sayısının artacağını ifade etti.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile görüştüklerini aktaran Gümüş, sağlık alanındaki mesleklerin yeniden tanımlanması için çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının ve YÖK’ün, kadroları Sağlık Bakanlığına sormadan kendine göre veremeyeceğinin altını çizen Eyüp Gümüş, devletin ihtiyacına göre bu personellerin eğitimlerinin yapılacağını kaydetti.

Gümüş, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’le kurduğumuz komisyonla hem meslekleri yeniden tanımlıyoruz hem de mevcut meslek oranlarını ve sayılarını yeniden çalışıyoruz. Bakanlık olarak biz lise mezunu, önlisans mezunu hemşire, ebe almamaya çalışacağız. Lisans mezunu olmasını istiyoruz. Uzaktan erişimle lisans almalarını sağlayacağız. Onları da sisteme dahil edeceğiz. Sağlıkta personel kalitemiz ve insan gücü kaynağımızın da nitelikli hale gelmesini sağlamamız gerekiyor.”

“Sağlık çalışanlarının yıpranma payı torba yasaya giriyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, Bakanlık bünyesinde 250 bine yakın ebe ve hemşirenin görev yaptığını, özel sektör ve üniversite hastanelerinde ise 100 bine yakın ebe, hemşire bulunduğunu, toplamda 400 bine yakın personelin sağlık tesislerinde hizmet verdiğini aktardı.

Bakanlık olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını yakından takip ettiklerini söyleyen Eyüp Gümüş, “Şiddet uygulayanları biz kendi kırmızı listemizde yakından takip ediyoruz. 100’ün üzerinde mahkumiyet söz konusu, para cezaları da mevcut.” diye konuştu.

Gümüş, sağlık çalışanlarının yıpranma payı konusunda da şu bilgileri verdi:

“Yıpranma payı 5 yıla 1 yıl. Öyle nöbet filan da yok. 5 yıla 1 yıpranmayı torba yasamızın içine koyduk. Torbamızı bugün, yarın büzeceğiz, kapatacağız, şimdi biraz şişti. Toplam 62 civarında bir maddeye ulaştı. İçinde özlük hakları olan, emeklilik düzenlemeleri olan, biraz personelimizle ilgili geri kalmış olduğumuz alanlarda da düzenlemeler olacak. Önümüzdeki günlerde torbayı büzerek Meclise götüreceğiz. Burada inşallah hayırlı bir netice elde edeceğiz. Teşkilat şemamız, yapılanmamız, hastanedeki yapılanlamalar hepsi yeniden değerlendiriliyor.”

“Ekip hizmetinin başarısında güven ve adalete inanç önemli”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de sendikanın özellikle bilimsel temelli çalışmalarına ve çözüm önerilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını gözetmeyen ve ekip anlayışını zedeleyici politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Memiş, “Bir ekip hizmetinin başarısında olmazsa olmaz duygular, güven ve adalete olan inançtır. Maalesef bugüne kadar, imkanlar ve riskler hiyerarşisi oluşturulurken güven ve adalet duygusunu zedeleyen söylemler ve uygulamalarla ekip ruhu yıpratılmıştır. Nedir bunlar? Performans uygulamaları başta olmak üzere çalışma koşulları ve haklar bağlamında sağlık çalışanları arasında ayrımcı uygulamalarla sistem sarsıntıya uğratılmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Metin Memiş, sağlık çalışanlarının yıpranma payı, kreşlerden yararlanma ve döner sermaye hizmetlerinin düzenlenmesi konusundaki taleplerini de aktardı.