Sağlık-Sen’den ilginç iddia: Hemşireyi ısıran doktor, sağlık ocağını dağıttı

Sağlık-Sen Uşak Şubesi, hemşireyi ısırdığı ve kontrolsüz davranışlarda bulunduğu iddia edilen aile hekimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Durumdan haberdar olan hekim, bugün sağlık ocağının camlarını kırarak suçlamaya tepki gösterdi. Sağlık-Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, Kemalöz Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi A.İ.A.’nın (71) aynı merkezde görev yapan bir hemşireyi ısırdığı, bir doktoru darp ettiği, bazı mesai arkadaşlarının üzerine saf alkol döktüğü ve gelen hastalarına ağır hakaretlerde bulundu iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Hekimin görevden alınmasını talep eden Aloğlu, aile hekimi A.İ.A. ile ilgili çok sayıda şikayet olduğunu ve ruh sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki suç duyurusundan haberdar olan aile hekimi A.İ.A., bu sabah mesaiye geldikten sonra elindeki aparatla görev yaptığı aile sağlığı merkezinin camlarını tek tek kırdı. Eline cam kırıkları batan aile hekimi, kanayan eli ile sağlık ocağı tabelasına da çeşitli işaretler çizdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen o anlardan sonra polis olay yerine intikal etti. Aile hekimini gözaltına alan polis, doktoru karakola götürdü.

Aile hekimi A.İ.A., polis merkezindeyken sosyal medya hesabından “Cumhuriyet Polis Merkezinde sevgi dolu hissediyor” başlıklı bir fotoğraf paylaştı. Uşak Halk Sağlığı Müdürü Hasan Kaya ise A.İ.A. hakkında idari soruşturmanın sürdüğünü, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin konuyu incelemek üzere Uşak’a geldiğini belirtti.Kaynak:Milliyet