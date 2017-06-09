Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile ilgili yapılan açıklamada, “Sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamaların giderilmesine yönelik olarak Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklikler ve fiyat güncellemeleri yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu değişiklikler ile palyatif bakım tedavilerinin vakıf üniversite hastanelerince de faturalandırılması ve ilave ücret alınamayacak sağlık hizmeti olması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Epidermolizis bülloza tanılı hastalara yara bakım hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra üniversite hastaneleri tarafından da sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. İşitme cihazları için ödenen tutar, vatandaşların daha kolay erişimini sağlamak ve ceplerinden çıkan tutarı azaltmak amacıyla yaklaşık yüzde 35 oranında arttırılarak 750 TL’ye çıkarılmıştır. İşitme cihazının geri ödeme kural ve kriterlerinde yapılan düzenleme ile 18 yaş üzeri genel sağlık sigortalılarının işitme cihazı bedellerinin ödenmesinde aranan 3. basamak resmi sağlık kurumu şartı değiştirilerek, kişilerin cihaza erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla 2. basamak resmi sağlık kurumu tarafından öngörülen cihaz bedellerinin ödenmesi sağlanmıştır” denildi.

“Ayakta tedavilerinde kullandıkları 19 adet tıbbi malzemenin fiyatı arttırılmıştır”

“1 Aralık 2012 tarihinden önce yapılmış olan işitsel implanta ait işlem bedelini uygulamanın yapıldığı tarihte işlemin kurumumuz ödeme kapsamında olmaması, ödeme kapsamında olsa dahi ödeme kriterlerine uymaması veya işlemin yapıldığına dair verilerin sistemde görüntülenememesi gibi sebeplerden ötürü kendi imkanları ile karşılayan sigortalıların sarf malzeme bedelleri; kurumun ilgili birimlerine başvurularak bu birimlerce kayıt altına alınması halinde kurumca karşılanır hale getirilerek, genel sağlık sigortalılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmıştır” denilen açıklamada, “Gazilerimizin başta myoelektrik kontrollü kol protezleri (biyonik kol) ve göz protezleri olmak üzere protezleri için kullanılan ara malzemelerin ve aktif tekerlekli sandalyenin fiyatında artış yapılarak ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.

Genel sağlık sigortalılarımızın tıbbi malzemelere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla ayakta tedavilerinde kullandıkları 19 adet tıbbi malzemenin fiyatı arttırılmıştır. Osteosarkom (kemik kanseri), ülseratif kolit (sindirim sistemi hastalığı), crohn hastalığı (sindirim sistemi hastalığı), meme kanseri, renal cell ca (böbrek kanseri) ve hodgkin lenfoma (bağışıklık sistemi kanseri) tedavilerinde kullanılan 4 adet yeni ilaç ödeme listesine ilave edilerek, bu hastalıklardaki mevcut tedavi seçenekleri arttırılmış, vatandaşların erişimine sunulmuştur.

Yurt dışı ilaç fiyat listesinde yer alan ilaçlardan Mukopolisakkaridoz TİP IVA (Morque A sendromu) hastalarının tedavisinde kullanılan Elosulfase alfa etken maddeli ilaç 60 ay altı hastalarda, Metreleprin etken maddeli ilaç ise konjenital leptin eksikliği tanısında ödeme kapsamına dahil edilerek vatandaşların erişimine sunulmuştur. Daha önce yurt dışından temin edilen dirençli HIV tedavisinde kullanılan Maravirok etken maddeli ilaç ile üriner inkontinans tedavisinde kullanılan Mirabegron etken maddeli ilaç ödeme kapsamına alınarak, kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden vatandaşların erişimine sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.