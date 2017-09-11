Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği yapıldı

Sağlık Uygulama Tebliği (Sut) Değişikliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 9 Eylül 2017 tarihli ve 30175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayınlanan tebliğ ile;

1- Bakanlığımız Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arasında sözleşme yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Böylece bu merkezce rapor edilip yine bu merkezce temin edilen ortez ve protezlerin bedelleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın SGK tarafından karşılanacaktır. Düzenleme ile gazilerimizin ortez ve protezlerinin teminine yönelik sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

2- Gazilerimizin tedavileri nedeniyle iller arası sevklerde hastane basamak ve mesafe kuralı kaldırılmıştır. Düzenleme ile gazilerimizin tedaviye erişimleri daha da kolaylaştırılmıştır.

3- Köy korucularımız sevk zincirinden çıkartılmıştır. Böylece korucularımız sevk olmaksızın üniversite hastaneleri ve özel hastanelerden sağlık hizmeti alabileceklerdir.

Sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişikliği değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu, düzenlemenin hayırlı olmasını dileyerek, “Minnet borcumuzun asla ödenemeyeceği bilinciyle vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarına ilişkin elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Saygılarımızla Duyurulur