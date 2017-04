Sağlıkla atan bir kalp için 10 öneri

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, stres ve çevresel faktörler kalp damar hastalıkları için en önemli risk faktörlerini oluşturuyor. Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp damar hastalıklarından korunmak için ise kalbe zarar veren alışkanlıklardan uzak durmak ve basit birkaç önlem almak gerekiyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler, “Kalp Haftası” öncesinde kalbi koruyan önerilerini sıraladı.

Ömür uzadı ancak kalp hastalıklarına yakalanma yaşı düştü

Gelişen teknoloji ile kolaylaşan tanı ve tedavi süreçleri, kalp damar hastalıklarından ölümleri azaltmakta ve ortalama ömür süresini uzatmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu önlemlerin 1920-1940 arası tarihlerde doğmuş olan kişilerin ömrünün uzamasını sağlamış olmasıdır. Çünkü bu grubun yaşadığı dönemde gıdalar organikti, hava ile su kirliliği yoktu, ulaşım yürüyerek sağlanmaktaydı, stres düzeyleri ve performans anksiyeteleri ise oldukça düşüktü. Oysa günümüze baktığımızda hava kirliliği son derecede artmış, organik gıda neredeyse bulunamaz hale gelmiş, hareketsiz bir yaşam hakim olmuş, fast food yiyecekler ile obezite ve sigara alışkanlıkları artmış durumdadır. Bir de buna stres eklenince tüm bu etkenler ile kalp damar hastalıkları kaçınılmaz olmuştur. Ömrün gerçek anlamda uzayıp uzamadığı ilerleyen yıllarda sorgulanabilir; ancak tüm bu nedenlerle görüyoruz ki kalp damar hastalıklarına yakalanma yaşı oldukça düşmüş ve koroner arter hastalığı nedeniyle gerek stent gerekse by pass ameliyatı sayıları gittikçe artmıştır. Her hastalık türünde olduğu gibi kalp damar hastalıklarında da hasta olunduktan sonra bunun her türlü tedavisi hem kişi hem çevresi için sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenle öncelikli hedef kalbi hasta etmeden korumak olmalıdır.

Kalbinizin sağlıkla atmaya devam etmesi için…