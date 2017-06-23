Sağlıklı seyahatin ipuçları! Tatilde hastalanmamak için nelere dikkat etmeli?

Rezervasyonunu aylar öncesinden yaptırdığınız, bütün bir yıl boyunca dört gözle beklediğiniz, tatil zamanı geldi çattı. Yurtdışı tatili için bavulunuzu bile hazırlamış olabilirsiniz; ancak seyahatinizi sağlıkla yapmanızın bunlardan daha önemli olduğunu unutmayın. Tatil için bavulunuzu bile hazırlamış olabilirsiniz; ancak seyahatinizi sağlıkla yapmanızın bunlardan daha önemli olduğunu unutmayın. Sağlıklı seyahatin ipuçlarını hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, önemli uyarılarda bulundu.
Seyahat Ederken Sağlığınızı Korumak İçin…
- Gideceğiniz ülkede yiyecekler, içecekler, hastalıklar konusunda bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenleri gitmeden önce mutlaka seyahat acentanızla konuşun.
- Gideceğiniz ülkede özellikle tetanoz ve zatürre başta olmak üzere riskli hastalıklar varsa, bu hastalıklarla ilgili aşılarınızın güncel olup olmadığını sorgulayın.
Her yıl milyonlarca kişi seyahat sırasında ciddi hastalıklara yakalanıyor
- Yüksek riskli yerlerde ek aşılar gerekebilir. Bu nedenle belli bir yaşın üzerindeyseniz ve kronik bir sağlık probleminiz varsa yurtdışı seyahat planınızı mutlaka hekiminize danışarak yapın.
- Tüm tatil boyunca kullanmanız gereken reçeteli ilaçlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olun.
- Acil durumlar için yanınızda ağrı kesici, ateş düşürücü, böcek sokmalarına karşı ilaç, güneş kremi, antibakteriyel mendil ya da jel, antibiyotik kas gevşetici gibi kullanabileceğiniz ilaçları içerecek küçük bir ilkyardım seti bulundurun. Ancak kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş gibi problemlerle karşılaşırsanız mutlaka hekime başvurun.
- Uzun bir uçuş yapacaksanız bacaklarınızda kan pıhtısı oluşma ihtimalini önlemek için her saat başı ayağa kalkıp birkaç dakika yürüyün veya ayaklarınızı uzatın.
- Jetlag yaşamak istemiyorsanız uçuş sırasında hafif bir yemek yiyin; alkol ve kafeinden kaçının.
Yaz ishalleri ve yaşamamak için…
- Tatil yaparken sadece iyice pişirilmiş et yiyin.
- Ne kadar iştah açıcı olursa olsun, sokak satıcılarından yemek yemekten kaçının.
- Meyveleri kendiniz soyun.
- Açık su yerine şişelenmiş su tüketin.
- Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden ve çiğ veya pişmemiş deniz ürünlerinden kaçının.
- Buz kullanmaktan kaçının.
- Diş fırçalarken şişelenmiş su kullanın.
DSÖ’ye göre seyahate çıkanların %65’i sağlık sorunları yaşıyor
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