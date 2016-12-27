Sağlıkta beslenme, kanser ve diyabet konuştuk

Interpress’in, 2016 yılında basında yer alan 749 bini aşkın genel sağlık haberini kapsayan araştırmasına göre; yıl içinde en çok diyet, kanser ve diyabet haberlerinin öne çıktığı belirlendi.

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2016 yılı içinde yazılı basında çıkan genel sağlık haberleri 750 bine yaklaşırken, sağlık sektörü ile ilgili ise 420 binin üzerinde haber yer aldığı tespit edildi. Interpress’in ulusal, bölgesel ve yerel üç bine yakın gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, ‘diyet ve beslenme’ konusunda yazılı basına 90 bine yakın haber yansırken, meme, lösemi, lenf, kolon ve prostat gibi bir çok farklı çeşidi olan ve çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alan ‘kanser’ hakkında ise yazılı basında 64 bini aşkın haber yayınlandığı ortaya çıktı. Ülkemizde sıkça görülen hastalıklardan biri olan ‘diyabet (şeker)’ ile ilgili ise geçtiğimiz yıl yazılı basında 41 binden fazla haber çıktığı belirlendi.

Obezite ve aşırı kilo sağlığımızı tehdit ediyor…

Yapılan aynı araştırmaya göre, özellikle çocukların ve gençlerin büyük risk altında olduğu ve hızlı beslenmenin yol açtığı hareketsiz yaşam sonucu oluşan ‘obezite ve aşırı kilo’ da yazılı basında 28 bine yakın haberle gündeme geldi. Ülkemizde yüzde 50’yi aşan oranda yapılan sezaryen ile doğum tartışmalarının öne çıktığı ‘gebelik ve hamilelik’ ile alakalı yazılı basında 26 binin üzerinde haber yer alması da dikkat çekti.

Yazılı basında hipertansiyon başta olmak üzere “tansiyon” ile ilgili yıl boyunca 21 binden fazla haber yayınlanırken, ‘kalp damar’ hastalıklarının ise 20 bini aşkın habere konu olduğu tespit edildi.

Öne çıkan diğer hastalıklar grip, göz hastalıkları ve astım oldu …

Aynı araştırmada öne çıkan diğer başlıklar ise 16 bine yakın haberle ‘grip’, 13 binden fazla haberle ‘göz hastalıkları’, ve 12 bine yakın haberle ‘astım’ olarak belirlenirken, ‘alzheimer’, ‘otizm’, ‘AIDS’, ‘organ nakli’ ve ‘eklem hastalıkları’ hakkında çıkan haberlerinde yazılı basında sıkça yer aldığı görüldü. Ayrıca Interpress tarafından yapılan araştırmada 2016 yılı boyunca çıkan haber sayısının geçen yıla göre büyük artış gösterdiği tespit edildi.