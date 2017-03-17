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Sağlıkta yeni dalga FETÖ operasyonu sürüyor: 11 gözaltı, 3 firar

Sağlıkta yeni dalga FETÖ operasyonu sürüyor: 11 gözaltı, 3 firar Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Erzurum’da aralarında doktor ve hemşirelerin bulunduğu sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Firar eden 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli tabip/hemşire iken açığa alınan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Firar eden 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma’ suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


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