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Salgın bin 500 can aldı

Salgın bin 500 can aldı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen’de hızla yayılan kolera salgınının, nisan ayından bu yana bin 500 can aldığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü’nün Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria, ölenlerin dörtte birinin çocuk olduğunu söyledi. İç savaşın hüküm sürdüğü ülkede, altı ay içinde ikinci kolera salgını yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkede 246 bin şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı. Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen’de iki yıldır süren iç savaş altyapıya ağır zarar verdi. Ülkede tıbbi malzeme sıkıntısı da çekiliyor.


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