Salgın bin 500 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü, ülkede 246 bin şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı. Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen’de iki yıldır süren iç savaş altyapıya ağır zarar verdi. Ülkede tıbbi malzeme sıkıntısı da çekiliyor.