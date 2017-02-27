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Sandoz, Ortadoğu ve Türkiye Medikal Direktörlüğüne Dr. Kemal Kendir atandı

Sandoz, Ortadoğu ve Türkiye Medikal Direktörlüğüne Dr. Kemal Kendir atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Dr. Kemal Kendir, 8 Şubat 2017’de Sandoz, Ortadoğu ve Türkiye Medikal Direktörlüğü görevini üstlendi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan Dr. Kemal Kendir, ardından Yeditepe Üniversitesi’nde “Pazarlama ve Yönetim” Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Viyana Klinik Araştırmalar Okulundan “Klinik Araştırmalar” Diploması bulunan Kendir, bunun ardından Washington Üniversitesi’nde Sağlık Ekonomisi ve Sonuçları konulu iki yıllık eğitim programına katıldı.

İlaç sektöründe 17 yılı aşkın süredir önemli görevler üstlenen Dr. Kemal Kendir; 2000-2002 yılları arasında Abbott İlaç’ta Medikal Müdürlüğü, 2003-2004 yılları arasında Abdi İbrahim İlaçta Ürün Müdürlüğü, 2004-2007 yılları arasında Schering-Plough’da sırasıyla, Medikal Müdür, Orta Anadolu Bölge Satış Müdürü ve KOL İlişkileri Yönetimi Müdürlüğü’nü yürüttü.

Aralık 2007 yılında Novartis Grup’a katılan Dr. Kemal Kendir, Novartis İlaç’ta da sırasıyla; Kardiyoloji Grup Medikal Müdürü, Bilimsel Operasyonlar Bölüm Müdürü, Yoğun Bakım & Bulaşıcı Hastalıklar İş Birimi Direktörü ve İmmünoloji&Dermatoloji İş Birimi Direktörü olarak görev yaptı.

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