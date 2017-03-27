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Sanofi Pazara Erişim ve Sağlık Ekonomisi Direktörlüğüne Güliz Karcebaş getirildi

Sanofi Pazara Erişim ve Sağlık Ekonomisi Direktörlüğüne Güliz Karcebaş getirildi Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Güliz Karcebaş 1 Mart 2017 tarihi itibariyle Sanofi Pazara Erişim ve Sağlık Ekonomisi Direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Sanofi’nin Pazara Erişim ve Sağlık Ekonomisi Direktörü Güliz Karcebaş oldu. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olan Karcebaş, kariyerine 1997 yılında Roche Türkiye’de başladı. Çalışma hayatı süresince Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. Roche’ta farklı yönetici pozisyonlarında görev alan Karcebaş, 2003’ten 2008 yılı sonuna kadar Global Ruhsatlandırma Lideri olarak İsviçre’deki Roche Merkez Ofisi’nde kariyerine devam etti.

2008 sonu itibariyle Türkiye’ye dönme kararı ardından 2013 yılına kadar, nadir hastalıklar alanında uzman olan Actelion Türkiye’de Ruhsatlandırma ve Pazara Erişim Direktörü olarak görev yapan Güliz Karcebaş, 2013-2016 yılları arasında Merck Türkiye’de Sağlık Politikası ve Pazara Erişim Direktörü olarak çalıştı. 2016 yılında GSK Türkiye’de Sağlık Politikası ve Pazara Erişim Direktörü olarak kariyerine devam eden Karcebaş, 1 Mart 2017 tarihi itibariyle de Sanofi Pazara Erişim ve Sağlık Ekonomisi Direktörü olarak çalışmalarını yürütüyor. Karcebaş, Ülke Yönetim Kurulu üyesi olarak doğrudan Türkiye Ülke Başkanı Fabrizio Guidi’ye raporlayacak


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