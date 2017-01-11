Sanofi’nin hayvan sağlığı (Merial), Boehringer Ingelheim ailesine katıldı

Boehringer Ingelheim Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvan Sağlığı Birimi Başkanı Joachim Hasenmaier, Sanofi’nin Hayvan Sağlığı (Merial) ve Boehringer Ingelheim’in Tüketici Sağlığı işletmelerinin takasının tamamlanmasının ardından Almanya’da yaptığı basın açıklamasında; “Boehringer Ingelheim, Merial’ın artık Boehringer Ingelheim ailesinin bir parçası olduğunu duyurmaktan mutluluk duymaktadır. Hayvan sağlığında iki lider oyuncunun güçlerini yeni Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Birimi olarak birleştirdik. Bu birleşik firma, dünyanın en büyük ikinci hayvan sağlığı şirketidir.

Portföylerimizin birbirini tamamlaması sayesinde bu iki şirket mükemmel bir uyuma sahiptir. Boehringer Ingelheim, tek hayvan sağlığı firması olarak deneyimini ve kaynaklarını artırarak daha yenilikçi ve daha geniş kapsamlı hayvan sağlığı çözümleri sunmaktadır.

Hayvan sağlığına tutkuyla bağlıyız ve ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Hayvan sağlığına hizmet sunmanın global olarak kritik öneme sahip olduğunun farkındayız ve koruyucu önlemler odaklı olarak çalışıyoruz. Hayvanlar sağlıklı olduğunda insanlar da sağlıklıdır. Endüstriyi hem insan hem de hayvan sağlığı açısından geliştirerek daha da iyi hale getirmek istiyoruz.” dedi.

Joachim Hasenmaier sözlerine şöyle devam etti; “At ve evcil hayvanlardaki liderlik pozisyonlarımıza yatırım yapmaya ve sığır, kanatlı hayvanlar ve diğer besi hayvanları alanında güçlenmeye devam edeceğiz. Ayrıca, aşılar ve antiparaziterler konusundaki liderliğimize özel önem vermeye devam ederek, sağlık ve tedavi ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

Veteriner Hekimlerimize destek olmak ve yetiştiricilerin hayvanlarını sağlıklı, sürdürülebilir ve ekonomik bir şekilde yetiştirerek tüketicilere güven vermelerini istiyoruz. Evcil hayvanların daha uzun ve daha iyi yaşamalarına yardım etmek istiyoruz. Ayrıca paydaşlarımızın ve ortaklarımızın beklediği mükemmel hizmeti sürdürmek istiyoruz. Bir aile şirketi olarak, bunu elde etmek için uzun vadeli bir perspektif oluşturduk.

Bu, herkese fayda sağlayan bir uzlaşıdır. Heyecanlıyız çünkü, yeni Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Faaliyet Birimi olarak geleceğe bakmak ve müşterilerimize ve ortaklarımıza hizmet etmek istiyoruz.”