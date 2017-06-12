Santa Farma Ar-Ge ve üretim hamlelerine yeni atamalarla hız verdi

Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, Ar-Ge ve üretim alanındaki atılımlarını yeni atamalarla güçlendirdi. Santa Farma’da son olarak Ar-Ge Direktörü görevine ilaç sektörünün birçok önemli şirketinde Ar-Ge pozisyonlarında görev yapmış olan Ersin Yıldırım atanırken, sektörde 17 yıllık deneyime sahip olan Nezihe İçduygu da Santa Farma Ruhsatlandırma Direktörü oldu.

Ersin Yıldırım kimdir?

2002 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2014 yılında Fatih Üniversitesi’nde MBA programında yüksek lisans eğitimini bitirdi. 2004-2006 yılları arasında Sandoz İlaç San. A.Ş.’de “Analitik Uzmanı”, 2006-2008 yılları arasında Biofarma İlaç San. A.Ş.’de “Analitik ve Formülasyon Uzmanı”, 2008-2011 tarihleri arasında Abdi İbrahim İlaç San. A.Ş.’de “Formülasyon Sorumlusu”, 2011-2016 tarihleri arasında ise Pharmactive İlaç San. A.Ş.’de “Ar-Ge Grup Müdürü” olarak görev yapan Ersin Yıldırım, 2016 yılından beri Santa Farma Ar-Ge Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Ersin Yıldırım, yeni organizasyon yapılanması kapsamında Santa Farma Ar-Ge Direktörü oldu.

Nezihe İçduygu kimdir?

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Nezihe İçduygu, 2000 yılında adım attığı kariyerinde, medikal ve ilaç sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 2002 yılında Bilim İlaç’ta göreve başlayarak sırasıyla Ruhsatlandırma Uzmanı, Ruhsatlandırma Yöneticisi ve Ruhsatlandırma Müdürü olarak görev alan İçduygu, Aralık 2016’dan itibaren Santa Farma Ruhsatlandırma Müdürü olarak görev yaptı. Nezihe İçduygu, yeni organizasyon yapılanması kapsamında Santa Farma Ruhsatlandırma Direktörü oldu.