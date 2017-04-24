Sarıhummadan meydana gelen ilk ölüm vakası

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde ilk kez bir kişinin sarıhumma dolayısıyla öldüğü bildirildi. Rio de Janeiro kentine bağlı Marica Belediyesi yetkilileri, bölgenin göller bölgesi olarak bilinen kırsal kesiminde hastalığa yakalanan, belediyenin eğitim bölümünde çalışan 1 kişinin, önce belediyeye ait Inoa Acil Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındığını belirtti.

İLK ÖLÜM VAKASI ANCAK…

Yetkililer, daha sonra şehir merkezindeki Evandro Chagas Hastanesi’ne nakledilen hastanın burada hayatını kaybettiğini ifade etti. Rio de Janeiro Sağlık Müdürlüğü bu ölümün, büyükşehir sınırlarında sarıhumma kaynaklı ilk ölüm vakası olarak teyit edildiğini duyurdu. Ancak bu vaka, Rio de Janeiro eyaleti genelinde sarıhumma kaynaklı üçüncü ölüm oldu.

Eyalet genelindeki toplam doğrulanan sarıhumma vaka sayısı 11’e yükseldi. Eyalet Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Marica Belediyesinin bu olaydan dolayı öncelikli aşılama listesine alındığını, böylece özellikle belediyenin kırsal mahallelerinde ve orman yakınlarında yaşayan halkın aşılanacağını kaydetti.

10 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLDİ

Yetkililer, Marica semt sakinlerine ve hastanın yakın çevresine sarıhumma aşısının yapılması için de 10 bin doz aşı gönderildiğini aktardı. Marica Belediye Meclisi, belediye sınırlarında sarıhumma salgını bulunmadığını, aşıların sağlık eylem protokolüne uyumlu önleyici tedbir niteliğinde olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen ay yayımladığı son raporunda, Brezilya’ya seyahat edecek yolcuların sarıhummaya karşı aşılanmaları tavsiye edilmişti. Raporda, Sao Paulo eyaletinde Sao Paulo ve Campinas, Rio de Janeiro eyaletinde ise Rio de Janeiro ve Niteroi şehirleri hariç diğer tüm bölgelerde sarıhumma bulaşma riskinin olduğu kaydedilmişti.

Panama, Nikaragua, Venezuela, Kosta Rika, Ekvator ve Küba ise Brezilya’dan ülkelerine gelecek tüm yolculardan sarıhummaya karşı aşılandıklarını gösteren uluslararası aşı sertifikası talep etmeye başlamıştı.

SARIHUMMA NEDİR?

Sarıhumma Grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır.

Virüs, günümüzde tropik bölgelerde görülür ve vektörlerler aracılığı ile insanlara bulaşır. Etkili bir aşının varlığına rağmen birçok Afrika ve Güney Amerika ülkesinde hemorajik hastalığın önemli sebeplerinden biridir. Sarı tabiri bazı hastalarda görülen sarılık semptomundan gelir.