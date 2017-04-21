Sebebi bilinmeyen yüksek tansiyonu ne düşürür

Hangi nedenle ortaya çıktığı bilinmeyen yüksek tansiyona sebebi bilinmeyen yüksek tansiyon, diğer adıyla esansiyel hipertansiyon denilmektedir. Maalesef yüksek tansiyon hastalarının önemli bir bölümü esansiyel hipertansiyon hastasıdır. Yani yüksek tansiyonu körükleyen lokomotif faktör bilinmemektedir. Bunun yüksek tansiyon tedavisini güçleştirdiği aşikardır.

Sebebi bilinen tansiyon genellikle böbrek fonksiyonlarının bozulması, hormonal sorunlar, kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişir. Sebebin ne olduğu bilinince bu konuda tedavi uygulamak kolaydır.

Anca sebebi bilinmeyen tansiyonda tedavi için hangi ilaçların tercih edileceğine karar vermek ciddi bir uzmanlık gerektirdiği gibi kullanılan ilaçlarla yüksek tansiyonu kesin tedavi etmek de güçtür. Esansiyel hipertansiyon aslında en az birkaç organda ciddi yıpranma olduğunun ciddi bir işaretidir.

Bu sebeple sadece tansiyonu kontrol altına almaya çalışmak yeterli değildir, hastanın genel sağlığına da dikkat etmesi gereklidir. Yani tansiyon aletinde beliren sayıları aşağıya indirmeye odaklanmak yerine sağlığı koruyan ciddi tedbirlere başvurulması gerekmektedir.

Beslenme ve spor bu konuda ilk akla gelenlerdir. Tansiyon hastalığının kötü beslenme ile doğrudan bağı olduğu bilinmektedir. Bu sorun kısa süreli diyetlerle hallolacak bir mesele değildir.

Yüksek tansiyon hastasının hem beslenme alışkanlıklarını, hem de ağız tadını değiştirmesi gerekir. Bu durumun çok zor olduğunu kabul etmek gerekir. Bir anda yemeklere kıyma yerine zeytinyağı koymaya karar vermek veya tuz tüketiminde radikal bir indirim yapmak çoğu kişi için ölmekten beter reçetelerdir.

Ama olması gereken budur. Vücuda gerekli tuz hazır gıdalarla alındığı için, almamız gereken tuz kotası yemekler az tuzlu olsa bile dolmaktadır. Bunun çözümü salata, tavuk, yumurta gibi gıdaları hiç tuz koymadan tüketmek, hazır gıdaların tüketimini ciddi derecede azaltmak(bisküvilerde bile tuz bulunmaktadır), ekmek tüketimini dilimlerle sınırlandırmaktır.

Et tüketimi azaltılıp, kırmızı etin yerine balık ve derisi alınmış tavuk tüketmek, sebzeleri bolca tüketmek gerekir.

Metabolizmanın dengeli çalışması ve hormonların dengeli salgılanması için hareket şarttır. Bunun için yorucu sporlara gerek yoktur ama düzenli fiziksel aktivite yapmak gerekir. Vakit namazları için düzenli olarak camiye yürümek bile bu konuda önemlidir.

Çoğumuz bir sorun ile karşılaştığımızda kestirme yolları değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Tansiyonu ne düşürür deyince sarımsak, soğan, nar suyu gibi bitkisel çözümler hepimizin işine geliyor. Fakat dengeli beslenme olmadıkça bunların tansiyonu düşürmeyeceğini ifade etmek isterim.