Şehir hastanelerine 30 milyar $ kira

Kalkınma Bakanlığı, kamu- özel sektör ortaklığı ile yapılan ve çoğunluğu şehir hastaneleri olan 18 sağlık tesisi için özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıkladı. Kira, şehir hastaneleri için 25 yıl, Halk Sağlığı Kurumu için 15 yılda ödenecek. 2015 yılına göre sağlık tesislerini kamu tarafından ödenecek kira da yüzde 10 artmış oldu.

Kalkınma Bakanlığı, kamu-özel ortaklığıyla (KÖİ) yapılan projelerin fotoğrafını çekti. Bakanlık, özel sektöre yaptırılan ve büyük çoğunluğu şehir hastaneleri olan sağlık tesisleri için, özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıkladı. Özel sektöre yaptırılan 3. havalimanından ise kamuya 36 milyar dolar gelir sağlanacak. “Dünyada ve Türkiye’de kamu-özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeler 2016 raporunda” yer alan bilgilere göre, hızla yapımları tamamlanan sağlık tesislerine ödenecek tutar da bir yılda yüzde 10 arttı. Geçen yıl aynı başlıklı raporda, 17 sağlık tesisinin kamu tarafından kiralanması karşılığı, devletin toplam 27 milyar dolar ödeme yapacağı belirtilmişti. Buna göre özel sektöre yaptırılan sağlık tesislerinin sayısı 1 yılda 1 adet artarken; kira tutarı ise 3 milyar dolar artmış oldu. Şehir hastanelerine 25 yıl, Ulusal Sağlık Kurumuna 15 yıllığına kira ödenecek.

AB’Yİ GERİDE BIRAKTIK

Rapora göre kamu özel ortaklığıyla yapılan projelerde Türkiye, AB ülkelerini geride bıraktı. 2015 yılında AB ülkelerinde gerçekleşen KÖİ proje büyüklükleri incelendiğinde ilk sırada 9.2 milyar Euro ile Türkiye yer alırken; ikinci sırada 2.4 milyar Euro ile İngiltere ve üçüncü sırada da 1.2 milyar Euro ile Fransa yer aldı. Dünya genelinde KÖİ konusunda önce çıkan ülkeler ise Kanada, Avustralya ve Güney Kore olarak sıralandı. Türkiye’de de 1986-2016 döneminde toplam 211 KÖİ projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı. Bu projelerden 162’i işletmede iken, 20 tanesinin işletmesi sona erdi. 29 tanesinin ise yapımına devam ediliyor. Bu 211 sözleşmenin toplam yatırım tutarı da 53.7 milyar dolar oldu. Bu projeler için imzalanan sözleşme büyüklüğü ise, 123 milyar dolara ulaştı.

YÜKÜMLÜLÜKLERE DİKKAT

Raporun son bölümünde ise, alınması gereken tedbirlere yer verildi. KÖİ sözleşmelerinin ve projelerden kaynaklı yükümlülüklerin bir birim tarafından izlenerek değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulan raporda, gelecek yıllarda KÖİ projeleri için uzun vadeli fon kaynağı sıkıntısının yaşanabileceğine de dikkat çekildi. Bu nedenle de olası gecikmeleri önlemek için, banka finansmanına ek olarak kullanılabilecek finansman kaynaklarının araştırılması gerektiği vurgulandı. Raporda, bütçenin olası finansal krizlere karşı dayanıklı olması için, kamunun gelecek yıllarda garanti, borç üstlenimi gibi nedenlerle oluşacak birikmiş yükümlülüklerinin incelenmesi ve KÖİ projelerinin de bu şekilde ele alınması da istendi.

KİRA ÖDENECEK 18 SAĞLIK TESİSİ

Yozgat Şehir Hastanesi, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü, İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Etlik Sağlık Kampüsü, Gaziantep Sağlık Kampüsü, Ulusal Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü, FTR-Psikiyatri ve YGAP Hastaneleri Projesi, Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, Eskişehir Şehir Hastanesi, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü, Isparta Sağlık Yerleşkesi, Karatay Sağlık Kampüsü, Manisa Eğitim Araştırma Hastanesi.

YAPIM AŞAMASINDAKİ BAZI KÖİ PROJELERİ

Proje Yatırım Tutarı ($)

İstanbul Yeni Havaalanı Projesi…………………………. 14.245.218.450

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi………………. 6.931.620.872

Kuzey Marmara Otoyolu (Odayeri-paşaköy)………….. 2.574.450.856

Kuzey Marmara Otoyolu (Kurtköy-Akyazı)…………… 1.552.716.450

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü………………………… 1.245.557.316

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü……………………….. 1.228.135.415

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü…………………………… 1.111.708.170

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri)……………… 929.632.615

Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü……………………. 846.211.813

Ulusal Sağlık Kurumu ile Türkiye İlaç Kurumu………… 780.356.568

KÖİ İLE YAPILAN BAZI PROJELER

Avrasya Tüneli: Yatırım tutarı 1.3 milyar dolar olan projenin işletme süresi 24 yıl 5 ay. 20 Aralık 2016’da hizmete girdi.

Ankara Hızlı Tren Garı: Yatırım tutarı 241 milyon dolar. 19 yıl 7 ay işletme süresi bulunan gar, 29 Ekim 2016’da hizmete açıldı.

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü: Yatırım tutarı 407 milyon dolar olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletmesi süresi ise 25 yıl.

Türkiye Ulusal Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Yatırım tutarı 780 milyon dolar olan projenin yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 15 yıl.