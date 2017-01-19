Seltek Group Genel Müdürlüğü’ne Murat Engin getirildi
Medikal Akademi
19 Ocak, 2017 | Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK
Medikal, dermokozmetik, ilaç ve dental alanlarda dünya markalarını ve devrimsel yenilikleri Türkiye’ye getiren Seltek Estetik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne Murat Engin getirildi. 1967 doğumlu Murat Engin, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Engin, daha önceki iş deneyiminde sırasıyla Johnson &Johnson, General Electric, Abdi İbrahim İlaç ve Allergan firmalarında çeşitli yönetim pozisyonlarında görev aldı. Murat Engin, Seltek Group’ta tüm markalardan sorumlu Genel Müdür olarak görev yapacak.
24,000 BeğenenBeğen
13,028 TakipçiTakip Et