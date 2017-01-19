Seltek Group Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Meral Dokur oldu

Medikal, dermokozmetik, ilaç ve dental alanlarda dünya markalarını ve devrimsel yenilikleri Türkiye’ye getiren Seltek Estetik A.Ş.’nin Satış ve Pazarlama Direktörlüğü’ne Dr. Meral Dokur getirildi.

1969 İstanbul doğumlu olan Meral Dokur, 1992 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 16 yıl çeşitli kurumlarda doktor olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında ilaç sektörüne geçti. Actavis İlaç’da sırasıyla medikal müdür, ürün müdürü, satış ve pazarlama müdürü olarak 6 yıl boyunca kardiyoloji, psikiyatri ve dermatoloji tedavi alanlarında çalıştı. 2016 yılında satış direktörü olarak göreve başladığı Seltek Group’ta 2017 Ocak ayı itibariyle satış ve pazarlama direktörü olarak atandı. Dr. Meral Dokur plastik cerrahi, dermatoloji ve medikal estetik alanlarında Seltek Estetik’in tüm portföyünün pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve satış ekibi yönetiminden sorumlu.