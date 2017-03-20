Senem Birim, Takeda Türkiye’den Nemea Bölgesi üst yönetimine atandı

2009 yılında Türkiye’ye gelen dünyanın en köklü ilaç şirketlerinden Takeda, son 2 yıl içerisinde Türkiye’nin kendi alanında en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olurken, başarılı çalışanlarını yurt dışına üst düzey yönetici olarak ihraç etmeye başladı. 2014 yılında Takeda Türkiye ailesine İK, İletişim ve İdari İşler Direktörü olarak katılan ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Senem Birim, 1 Mart 2017 itibarı ile NEMEA Bölgesi, Executive İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde, Türkiye, Güney Afrika, Ukrayna, Saudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Körfez ülkeleri, Moldovya, İran, Cezayir gibi ülkelerden sorumlu olacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Senem Birim Alp, Bankacılık, Telekominakasyon ve İlaç gibi farklı alanlarda 17 yılı aşkın süredir biriktirdiği zengin İK deneyimi ile, Takeda Türkiye organizasyonunun geçirmiş olduğu büyüme ve organizasyonel transformasyonu başarıyla yürütmüş ve Takeda Türkiye’ye Top Employer – En iyi işveren sertifikası kazandırmıştır.

Bu önemli pozisyona bir Türk kadın yöneticinin atanmış olmasının çok güzel bir örnek olduğunu ve önümüzde ki dönemlerde bu tür örneklerin artacağını dair inancını Takeda Türkiye Genel Müdürü Gamze Yüceland ise gururla paylaşmıştır.