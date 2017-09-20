Ses estetiğine talep artıyor

Ses estetiği son yıllarda oldukça sık talep edilen bir uygulama olmaya başladı. Daha önce sadece ses telleri üzerinde bir hasar oluştuğunda başvurulan ses tedavileri, artık mevcut sesten memnun olmayan sağlıklı kişiler tarafından tercih ediliyor.

İnsanları etkileyebilmek, kişilerde olumlu bir intiba bırakabilmek güzel bir sese sahip olma arzusunu artırıyor. Kişiler için etkili bir sesin psikolojik bir ihtiyaç olarak görülmesi de ses estetiğine olan ilginin her geçen gün artmasına neden oluyor. Ses estetiğinin son yıllarda oldukça sık talep edilen bir uygulama olmaya başladığını belirten Emsey Hospital’dan Doç. Dr. Arif Şanlı, daha önce sadece ses telleri üzerinde bir hasar oluştuğunda başvurulan ses tedavilerinin artık mevcut sesinden memnun olmayan sağlıklı kişiler tarafından da tercih edilmeye başlandığını ifade etti. Ses estetiğinin sesi güzelleştirme işlemi olduğunu anlatan Şanlı, “Karşımızdaki kişiyi etkileyebilmek için en önemli silahımız sesimizdir. Bu yüzden de kişilerin ses karakteristikleri çok önemlidir. Güzel ses insana güven verir ve karşıdakini etkiler. İşte ses estetiği bunları sağlayan bir sistemdir.” dedi.

Kadınlar kalın, erkekler ince sesten şikayetçi

Ses inceltme ve ses kalınlaştırma olarak iki tür ses estetiği operasyonu olduğuna değinen Doç. Dr. Arif Şanlı, şöyle konuştu: “İstenen sese ulaşabilmek için kullanılan yöntemler arasında ses terapisi ve çeşitli ses cerrahileri vardır. Ses estetiği teknikleri oldukça başarılı tekniklerdir ve günümüzde de sıklıkla uygulanmaktadır. Erkeklerin sesi daha çok kalın diye tabir edilirken bayanların sesi tiz diye tabir edilir. Erkekler arasında az rastlansa da bazı erkeklerin sesi çok ince ya da tiz çıkabilmektedir. Yine bazı bayanların sesi ise tam aksi çok kalın çıkabilmektedir. Bazen telefonda bir bayan kalın sesinden dolayı karşısındaki tarafından erkek, ince sesli bir erkek telefonda karşısındaki tarafından bayan olarak algılanabilir. Bu şikayetlerle gelen hastalarımız vardır. Ses sorunlarını giderme ameliyatında yapılan şey şudur: Kişi uyutulmayarak sınırlı uyuşturma yapılır. Bu esnada sesin oluşumunu sağlayan ses telleri birbirine yakınlaştırılır ya da uzaklaştırılır. “

Hasta kendi sesini seçebiliyor

Arif Şanlı, açıklamasına şöyle devam etti: “Ses telleri bir perde gibidir. Ses inceltme veya kalınlaştırma ameliyatlarını bir enstrüman teli üzerinden değerlendirebiliriz. Eğer kişinin sesi çok ince yani tiz ise ses telleri arasındaki mesafe çok fazla demektir. Ameliyat esnasında ses telleri birbirine yaklaştırılarak daha kalın bir ses tonu elde edilmesi sağlanır. Ses tellerini yakınlaştırma esnasında cerrah tarafından hastaya ” bu şekilde nasıl” diye soru sorulur. Hasta birkaç kelime ile sesi kontrol eder, istediği tonu yakaladığında ise ses telleri o şekilde sabitlenir. Bayanlardaki kalın sesin inceltilmesi için ise tam tersi bir işlem yapılır. Ses telleri arasındaki mesafe açılarak ses inceltilir.”

Ses hijyenini ihmal etmeyin

Ses sistemini korumaya yönelik yapılması gerekenlere de değinen Şanlı: “ Ses hijyeni, ses tellerini nemli tutarak ve tahriş edici maddelerden uzak tutarak ses tellerinin bakımı ve korunması demektir. Nemlendirici tedavi hemen hemen bütün ses hastalıklarında kullanılmaktadır. Nemlendirilmiş ses telleri en az çaba ile titreşime girmekte ve koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır. Ayrıca nem, ses tellerini oluşabilecek zararlardan korumakta ve ses tellerinin yeniden zarar görmesini engellemektedir. Ses tellerini nemlendirmenin yolları; bol sıvı alarak hücreleri içeriden nemlendirmek ve kafein, alkol gibi vücudun iç yapısını kurutan maddelerden kaçınmak, burundan su buharı solumak, veya doktor kontrolünde vücut salgılarını akışkan hale getiren ilaçların alımını içermektedir.” dedi.