Seyahat çantanıza sağlık için yer açın

Seyahat sırasında her şey yolunda giderken planlarınızın değiştirebilecek ya da sizi mutsuz edebilecek olan en önemli neden sağlık sorunlarıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşat Bozkurtgil, seyahate çıkan kişilerin yüzde 65’inin çeşitli nedenlerle sağlık sorunu yaşadığını belirtirken, alınacak önlemlerle ilgili bilgiler verdi. Gerek iş gerekse tatil amaçlı yapılan seyahatlerde hemen herkes küçük de olsa bir sağlık sorunu ile karşılaşma riski altındadır. Alıştığınız hava şartları, sürekli tükettiğiniz besinler, yeme sıklığınız ve tabii uyku düzeniniz de seyahatin yeri ve zamanına göre değişiklik gösterir. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşat Bozkurtgil, seyahat sırasında ortaya çıkma olasılığı en sık olan sağlık sorunları hakkında bilgiler verip, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı;

Turist ishaline dikkat

Seyahatin zamanı, süresi, gidilen ülkeye göre seyahatte karşılaşılabilecek sağlık sorunları da değişiklik gösterebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında “turist ishali” geliyor. Seyahat edilen bölgede tüketilen yiyecek ve içeceklerdeki mikroorganizmalar turist ishaline neden olurken, ilk belirtileri karın ağrısı, sık kramplar, gaz, bulantı, kusma, sık ve sulu dışkılama ve bazen eşlik eden ateştir. Turist ishali daha çok kısa süreli olurken, kimi zaman tüm tatil boyunca da etkili olabilir. Hatta seyahatten döndükten sonraki 10 gün içinde de ortaya çıkabilir. Sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve grip de risk oluşturan enfeksiyonlar.

Seyahat öncesi önleminizi alın

Bebek, çocuk ve yaşlılar, hamileler, diyabet, kalp, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar, KOAH hastaları, kanser hastaları, alerjisi olan kişiler seyahate planları yapılırken özel olarak değerlendirilmelidir. Seyahate çıkmadan önce ve seyahat sırasında mutlaka yapılması gerekenler ise şöyle;

Seyahate çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçin

Gidilecek ülkenin sağlık risklerini öğrenin.

Düzenli kullandığınız ilaçları yanınızda bulundurun.

Eksik aşılarınızı seyahat öncesi tamamlayın.

Alerjiniz olan ilaçların listesini yanınızda taşıyın.

Seyahat sağlığı sigortası yaptırın.

Hastalık bulaşma ihtimaline karşın kalabalık ve kapalı alanlarda daha az zaman geçirin.

Akut solunum yolları enfeksiyonuna sahip kişiler ile yakın temastan kaçının.

Ellerinizi sık yıkayın veya el antiseptikleri ile ovuşturun ve mümkünse yanınızda maske taşıyın.

Kapalı şişelerdeki suları tüketin ya da kaynatarak için.

Pişmemiş, az pişmiş yiyecekleri tüketmeyin.

Açıkta satılan yiyecekleri yemeyin.

Meyve ve sebzelerin kabuklarını soyun.

Böcek sokmalarına kayıtsız kalmayın

Zehirlenmeye neden olan böcek sokmalarından sonra, şiddetli bir ağrı ve özellikle karın kaslarında sertleşme, bulantı, terleme, yüksek ateş gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Böcek sokmalarında, böceğin soktuğu yere amonyak ya da sirke uygulayın, sokulan bölgeyi hareket ettirmeyin ve hastanın durumu kötüleşirse mutlaka en yakın sağlık kurumuna götürün.

Yılan ısırığını asla emmeyin

Çok sık karşılaşılan bir durum olmamasına rağmen seyahat sırasında yılan sokması gibi bir olay başınıza gelirse öncelikle yarayı su ile yıkayın. Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyaları (yüzük, bilezik vb.) çıkarın. Yara yeri, baş veya boyunda ise yara çevresine baskı uygulayın. Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulayın. Mümkünse buz ya da soğuk uygulaması yapın. Yaranın emilmesi işlemini ise asla yapmayın çünkü bu gibi durumlarda yara üzerine herhangi bir girişimde bulunmamak gerekiyor. Önceliğiniz tıbbi yardım istemek olsun.

Seyahat çantanızın olmazsa olmazları