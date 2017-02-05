Sezaryen oranı yüksek olan hekime ve hastaneye yaptırım uygulanacak

Sezaryen konusunda ciddi yaptırımlara hazırlıklık yaptıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlere bir takım yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Ordu İli Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Akdağ, bir gazetecinin sezaryenle doğum ve anne ölümlerine ilişkin sorusu üzerine, Türkiye’de anne ölümlerini ciddi ölçüde azalttıklarına dikkati çekti. Akdağ, bundan sonraki mücadelenin de aynen süreceğini vurgulayarak, “Sezaryen konusunda da ciddi yaptırımlara hazırlıklık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize birtakım yaptırımlar gelecek” dedi.

Sezaryen oranı yüksek olan ve gereksiz yere sezaryen yapan hekimlerin tespit edilmesi durumunda, normal doğum tecrübelerini artırmak üzere eğitimlere alacaklarını belirten Akdağ, “Sezaryeni gereksiz yapan hastaneler için de mevzuatın bize verdiği yetkiler çerçevesinde ve hukuki çerçevede kuruma cezalar vereceğiz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış bir iş.” diye konuştu.

Dünyada sezaryen oranları açısından Türkiye’nin birinci sıraya yerleştiğine işaret eden Bakan Akdağ, şöyle devam etti: “Sezaryen hem anne için hem de bebeği için gereksiz yapıldığında ölüm riskini artıran, annenin konforunu bozan, bebeğin de sonraki hayatı boyunca sağlığını olumsuz etkileyen bir husus. Çok yakın zamanda Harvard Üniversitesi’nden bir bilimsel açıklama çıktı. Sezaryenle doğan bebeklerde şişmanlık oranı daha yüksek. Aynı şekilde enfeksiyon oranları yüksek. Buna benzer birçok örnek daha var. Dolayısıyla bu sezaryen meselesinde bütün kurumlarda ama özellikle özel sektöre ait kurumların ve hastanelerin itina etmesi gerekiyor. Bu meselenin üzerinde biz ısrarla durmaya devam edeceğiz.”

Bakan Akdağ, ayrıca Ordu’ya sağlık alanında pek çok yatırımın yapıldığını, ilerleyen süreçte başta şehir hastanesi olmak üzere birçok sağlık yatırımını daha kente kazandıracaklarını sözlerine ekledi.