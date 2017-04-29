Sezaryen oranları artıyor, uzmanlar uyarıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de sezaryen doğum oranı 2015’te, 2002 yılına göre yaklaşık iki kat arttı. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, sezaryenin komplikasyonları fazla olan ciddi bir ameliyat olduğunu belirterek, hekimlerin bunun yerine normal vajinal doğumu önermesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığının sezaryen doğum oranının düşürülmesi yönünde çok ciddi çalışmaları olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kadın doğum uzmanlarının da bu çalışmalara destek olması gerektiğini kaydetti.

Sezaryenin ciddi bir ameliyat olduğunu ve komplikasyon oranlarının yüksek olduğunu vurgulayan Çoksüer, bu nedenle hekimlerin ameliyat yerine normal vajinal doğumu önermesi ve teşvik etmesi gerektiğini anlattı.

“HEKİMLER DOĞUM HASTALARINA ÜRKEK YAKLAŞIR HALE GELDİ”

Çoksüer, yanlış veya hatalı bir uygulamaya bağlı olarak hekimlerin sorumlu tutulma durumunun hekimlerin doğum hastalarına ürkek yaklaşır duruma getirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Hekimler yasal olarak artık bu konuda daha çok sorumlu tutuluyor. Cezai yaptırımları daha fazla olduğu için hekimler de bu riski göze almamak adına normal vajinal doğum yerine sezaryeni tercih edebilmekte. Son yıllarda hekimlere açılan ciddi tazminat davalarının, çok ciddi sorumluluk davalarının üst seviyeye çıktığını görüyoruz. Bu da hekimleri, doğum hastalarına çok ürkek yaklaşır hale getiriyor. Zaten hastalarda da sezaryeni tercih etme gibi bir düşünce hakim. İkisi de bir araya gelince sezaryen oranlarında patlama olduğunu görüyoruz. Burada asıl vurgulamamız gereken mümkün olduğu kadar hekimlere yasal konularda destek olunması ve hekimlere yardımcı olacak eleman yetiştirilmesi konusundan bazı çalışmalar yapılabilir. Ebelerin daha iyi yetiştirilmesi, ebe sayısının arttırılması ve doğum esnasında nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığının bazı çalışmaları var. Bunlar da bir artış olursa sezaryen doğum oranının ciddi anlamda aşağı çekileceğine inanıyorum.”

“BIR KERE SEZARYEN OLDUKTAN SONRA RİSK OLUŞUYOR”

Sezaryen oranı arttıkça hastalarda sonraki doğumlarda da sezaryenin tercih edilme nedeni olduğunu ifade eden Çoksüer, bunun da belli başlı riskleri olduğunu kaydetti. Sezaryen olduktan sonra normal vajinal doğumda rahim yırtılması gibi risklerin oluştuğuna vurgu yapan Doç. Dr. Çoksüer, şunları aktardı:

“Halk arasında artık sezaryen popüler hale gelmiş. Normal vajinal doğumun avantajları halka detaylı olarak anlatılamamasından dolayı sezaryen oranlarının arttığını görüyoruz. Burada iş doktorlara düşüyor. Biz de Sağlık Bakanlığının kampanyalarını destekleyerek halka normal vajinal doğumun faydalarını anlatırsak o zaman normal vajinal doğumu tercih etme nedenleri olabilir. Çünkü halk arasında normal doğum yapanlarda hem genital hem cinsel hem de diğer problemlerin sık olduğu yönünde yanlış bir inanış var ama normal vajinal doğum yapanlarda cinsel hayat, idrar kaçağı ya da büyük abdest kaçağının artmadığı yönünde çok ciddi çalışmalar var.”