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SGK, iş kazalarını 112’den öğrenecek

SGK, iş kazalarını 112’den öğrenecek Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iş kazalarında kurumun hızla dahil olması için kazanın olduğu esnada 112 acil servise yapılan ihbarın aynı anda SGK il müdürlüğüne de ulaşması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, her ay 81 ildeki SGK ve İş-Kur İl Müdürleri ile yaptığı video konferansın Ramazan Bayramı öncesinde sonuncusunu yaptı. Müezzinoğlu, illerdeki istihdam sorunlarını ve prim borcu olan mükelleflerin yapılandırmaya olan ilgileri ve taleplerini dinledi.

KOORDİNASYON OLACAK

İş kazalarında SGK İl Müdürlüklerinin de çabuk haberdar olması için 112 Acil Servis ile irtibatlı olunması üzerinde çalıştıklarını anlatan Müezzinoğlu, “112’ler kamu hastaneleri birliğine bağlı değil. Hasta geldiğinde veya yolda bildirilmesi halinde kamu hastanelerinin haberi oluyor. Ama il sağlık müdürlüğü ve 112 ile SGK İl Müdürlüğü arasında irtibat sağlanmalı. Kaza 112 il sağlık müdürlüğüne ulaştığında oradan da SGK il müdürüne bilgi verilmesi konusunda çalışıyoruz” sözleri ile çalışma hakkında bilgi verdi.


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