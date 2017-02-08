“Sigara düşük riskini yüzde 39 artırıyor”

Dünya Tüp Bebek ile Kadın ve Aile Sağlığı dernekleri Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta kanser, kalp-damar olmak üzere kısırlık dahil birçok hastalığının temelinde olumsuz yaşam koşulları ve yanlış beslenmenin rol oynadığını söyledi.

Gürgan, obezite, hareketsiz yaşam, yetersiz ve niteliksiz uyku, stres ve ekonomik sorunların yanı sıra hormonlu, genetiği değiştirilmiş organizmalar ile çeşitli katkı maddeleri içeren yiyeceklerin tüketilmesinin, sigara, alkol ve bağımlılık yapan maddelerin kullanımının sağlığı olumsuz etkilediğini ifade etti. Gürgan, bu faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla daha uzun süre sağlıklı ve kaliteli yaşam şansının yakalanabildiğini vurguladı.

Hastalıkların gelişmesinde tütün, alkol ve madde bağımlılığının çok önemli olduğunu dile getiren Gürgan, “Bunun nedeni ise özellikle sigara ve alkol kullanımının, madde kullanımları ile kıyaslandığında algısal olarak ‘o kadar da kötü’ bir alışkanlık olarak görülmemesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gürgan, Türkiye’de hem erkeklerde hem de kadınlarda sigara kullanımının oldukça yüksek belirterek, şunları ifade etti:

“Yurt içi ve yurt dışı tıbbi literatür sonuçlarına göre, sigara, alkol ve madde kullanımı her iki cinste de kısırlığa yol açıyor. Ülkemizde gün geçtikte artan kısırlık problemi, özellikle gençleri etkiliyor. Bir yıl korunmasız cinsel ilişki sonucu gebe kalamayan kişi sayısının yaklaşık 2 milyon olduğu öngörülüyor. Bunun altında yatan en önemli nedenlerden birinin genç yaşlardan itibaren sigara dumanına maruziyet olarak gösteriliyor. Aktif sigara içicisi olmasalar bile çevresel olarak sigara dumanına maruziyet, aktif içicilerde olduğu gibi hem tüm vücut hücrelerinde hem de üreme hücrelerinde başta DNA hasarı olmak üzere çeşitli hücresel aktivitelere ciddi hasar veriyor.”

– Düşük riskini artırıyor

Prof. Dr. Gürgan, Amerikan Üreme Tıbbı Cemiyeti verilerine göre, ülkede üreme çağındaki kadınların yüzde 30’unun, erkeklerin ise yüzde 35’inin sigara kullandığını söyledi. Gürgan, “Sigara kullanımı, düşük riskini yüzde 39, dış gebelik riskini yüzde 27, kısırlık riskini yüzde 22, erken menopoz riskini yüzde 17 artırıyor.” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesince yapılan bir araştırmaya göre, tütün kullanımının kadınların yüzde 13’ünde kısırlığa (infertilite) neden olduğunun ortaya konduğunu dile getiren Gürgan, “Günlük içilen sigara miktarına bağlı olarak spermin yoğunluğunu ortalama yüzde 22 oranında azalıyor.” bilgisini verdi.

Gürgan, bilimsel çalışma sonuçlarına göre, sigara içmenin doğurganlık üzerinde kadın ve erkek açısından olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı ve tütün dumanına maruziyet, doğurganlık kapasitesini 2-3 kat azaltıyor. Sigara içen çiftlerde kısırlık oranı artıyor. Sperm ve yumurtanın birleşmesi yani döllenme zorlaşıyor. Yumurtanın tüplerden rahime doğru taşınmasını güçleşiyor. Yumurtlama kapasitesi azalıyor ve östrojen hormonu düzeyi düşüyor. Kadının yumurta hücresinde kromozomal bozukluk oluşma riskini artırıyor. Rahim ağzındaki mukusun gebelik için daha elverişsiz hale gelmesine neden oluyor. Menopoza yaklaşık 2 yıl erken girilmesine sebep oluyor.”

Sigara kullananlarda tüp bebek uygulamalarında başarı oranlarının da azaldığını ifade eden Gürgan, “Oluşan gebeliklerin düşükle sonlanma riski artıyor. Sperm hareketliliği azalıyor ve şekil bozukluğu gelişebiliyor. Önemli olan şey ise sigarayı bıraktıktan sonra hem erkek hem de kadınlarda üreme yetisinin güçlenmesidir.” sözlerine yer verdi.