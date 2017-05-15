Sığınmacılara ilaç temini için üçlü protokol

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yapılacak üçlü mutabakatla Türkiye’deki sığınmacıların ilaç teminine ilişkin esaslar belirlenecek. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ile kısa süre önce yapılan protokol revizyonu kapsamında Türkiye’deki sığınmacıların ilaç alımının da gündeme geldiğini ifade etti.

Suriye’den Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısının 3,5 milyona ulaştığını belirten Çolak, sığınmacılara yönelik sağlık hizmeti kapsamında ilaç temini konusunda AFAD ile protokol imzalamaya çalışıldığını anlattı.

SGK ve TEB arasında yapılan protokol revizyonuyla sığınmacılara verilen sağlık hizmeti içerisinde ilaç temini konusunun da çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Çolak, “Protokol revizyonu ile mülteci reçetelerinin karşılanması hususunun SGK, AFAD ve birliğimiz arasında yürütülmesini hükme bağladık.” diye konuştu.

“ÜÇLÜ MUTABAKAT İMZALANACAK”

Sosyal Güvenlik Kurumu, AFAD ve TEB arasında bir protokol imzalanmasına karar verildiğinin altını çizen Çolak, şunları kaydetti:

“Şu anda zaten Sosyal Güvenlik Kurumu, bu reçeteleri kontrol ediyor ve ödemeyi AFAD yapıyor. AFAD, bunu illere gönderiyor. Şimdi yapılacak protokolle, SGK’nın pozisyonu, AFAD’ın ödeme planlaması ve TEB üyesi eczanelerin vereceği hizmeti ortaya koyacağız. Bu şekilde bir üçlü mutabakat imzalanacak. Geçen yıl bunu talep etmiştik, şimdiki revizyonla bunu protokole yazdırdık.

SGK, yaklaşık 100 eczacı personel aldı. Reçeteler, alınan bu eczacılar tarafından kontrol ediliyor. Önümüzdeki günlerde bunu sözleşmeye bağlayacağız. Bu kapsamda, Türkiye’ye yurt dışından gelen mülteci konumundaki kişilere sağlık hizmetinin verilmesi noktasında kurallar belirlenmiş olacak. Çünkü, daha önceden her ürün veriliyordu ve hiçbir kontrole tabi değildi. Şimdi ise SGK bunu kontrol edecek, Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun olarak verilmesi noktasında uygulamlar yapılacak, AFAD da reçete bedellerini ödeyecek.”

Çolak, mutabakat sonrasında reçetelerin ne zaman kontrol edileceğinin ve AFAD’a bildirim yapılacağının, AFAD’ın da ne kadar süre içinde geri ödemede bulunacağının belirleneceğini belirtti.

TEB’in de bu aşamada eczacılar adına sözleşme yapacağını aktaran Çolak, “Biz, çatı örgüt olarak da eczacıların ne şekilde hizmet edeceğini ve bu hizmetin bedelinin ne olacağını belirleyeceğiz” dedi.