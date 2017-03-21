Siroz tanısında yeni yöntem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Cumhur Dülger, 3.5 yıllık bir araştırmanın ardından sirozun derecesini basit bir testle belirlenebileceğini ortaya çıkardıklarını söyledi. Dülger, daha önce 150 liraya mal olan MELD skorunun yerini Brucella tanısında da kullanılan ve sadece 5 liraya mal olan Wright testinin alacağını belirtti.

Van YYÜ Tıp Fakültesi bilim insanlarının bir ilke daha imza atarak tıp dünyasına yeni bir teşhis yöntemi kazandırdığını aktaran Doç. Dr. Cumhur Dülger, karaciğer sirozunun ağırlık derecesinin belirlenmesinde tüm dünyada kullanılan MELD skorunun yerine farklı ve pratik bir yöntem bulduklarını dile getirdi.

MELD SKORU YERİNE WRİGHT TESTİ

Doç. Dülger, yaptığı çalışmalarda Türkiye ve özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yoğun bir şekilde görülen ve hayvandan insana geçen Brucella hastalığının tanısında kullanılan Wright testini karaciğer sirozunun ağırlık derecesini belirlemede kullandı. 250 hasta üzerinde MELD skoru yerine bu testi uygulayan ve takibini yapan Dülger, karaciğer sirozunun ağırlık derecesini belirlemede yüzde 95 oranında başarı sağladığını söyledi.

“ARAŞTIRMAMIZ AMERİKA’DA TIP DERGİSİNDE YAYINLANDI”

Bulduğu yöntemin hem pratik hem de ucuz olduğunu anlatan Doç. Dr. Dülger, “MELD skoru hem laboratuvar, hem bilgisayar ortamı gerektiriyor. Yaklaşık 150 liraya mal oluyor. Ancak bizim uyguladığımız Wright testi çok pratik bir yöntem. Arazide de çok rahat kullanılabilir. Maliyeti ise sadece 5 lira. Bu yöntem artık karaciğer sirozunun ağırlık derecesini kısa sürede ortaya çıkarmamızı sağlayacak. Alan taramalarımızda hastanın hastaneye gelmesine gerek kalmayacak. Bu araştırmamız da Amerika’daki Archive of Medikal Sciences tıp dergisinin son sayısında yayınlandı” dedi.