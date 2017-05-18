Bel kemiğinin alt taraflarından bacakların arka yüzleri doğrultusunda siyatik sinirlerin bulunduğu bölge ağrılarına siyatik hastalığı denilmektedir. Siyatik vücudunuzun yalnızca bir tarafını etkiler. Bu hastalık çoğunlukla fıtıklaşmış bir diskin omurgayı daraltması ve siniri sıkıştırması sonucunda görülür. Bu, etkilenen bacakta ağrı, karıncalanma ve sıklıkla biraz hissizliğe neden olur.

Siyatik, tedavisi olan bir hastalıktır. Ağrılar bazen kendiliğinden geçse de şiddetlenmemesi ve zaman içinde daha da kötüleşmemesi için tedavi edilmesi gerekebilir. Ancak hastada önemli bacak zayıflığı veya bağırsak veya mesane değişiklikleri görüldüğünde hasta ameliyata yönlendirilebilir.

Siyatik nasıl teşhis edilir?

Siyatik, çoğu zaman öykü alma ve fizik muayene ile teşhis edilir. Doktor hastadan hissettiği ağrıyı tarif etmesini ister. Hastanın ağrının dağılımını doğru tanımlayabilmesi için doktor çizimlerden faydalanabilir.

Fiziksel muayene büyük ölçüde nörolojik testlere bağlıdır. En çok uygulanan yöntem düz bacak kaldırma testidir. Siyatik hastalarında bel ağrısı olabilir, ancak bu genellikle bacak ağrısından daha az şiddetlidir.

Siyatik Tedavi Yöntemleri

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, siyatik tedavisinde en sık yapılan başlangıç tedavilerinden biridir. Her ne kadar çoğu hasta siyatik ağrısı olduğunda dinlenmeyi düşünse de, hareket de yardımcı olabilir. Fiziksel tedavi yaralanmanın sonucu zayıflamış olabilecek kasları güçlendirebilir.

Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler)

NSAID’ler vücuttaki iltihaplanmayı azaltır. Bazı siyatik ağrıları, siyatik sinirinin iltihabından kaynaklanıyorsa, NSAID’ler kısa süreli rahatlama sağlayabilir.

Antidepressanlar ve kas gevşeticiler

Antidepresanlar ve kas gevşeticilerinin siyatik ağrısı için yararlı olduğu bilinmektedir. Çünkü kronik ağrı depresyona ve kas sıkışmasına neden olabilir, bu ilaçlar ek yararlar sağlayabilir. Yeni antidepresan sınıfının bazı eski ilaçlardan daha az yan etkisi olduğu bilinmektedir.

Kayropraktik (spinal manipülasyon)

Siyatik için yaygın olarak kullanılan bir diğer tedavi spinal manipülasyon olup genellikle kayropraktik bir ortamda uygulanmaktadır. Bu tür tedavilerin sonuçları çok belirgin olmasa da bazı araştırmalar spinal manipülasyonların ağrının hafifletilmesi için etkili olabileceğini göstermektedir.

Yoga

Yoga fiziksel hareket, zihinsel odaklanma ve nefes alma üzerine yoğunlaşmaktadır. Yoganın siyatik üzerindeki etkisi hakkında nispeten az araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, pek çok araştırma, yoganın siyatik dahil olmak üzere kronik bel ağrısı için etkili bir tedavi olduğunu onaylamaktadır.

Masaj

Masaj tedavisi siyatik için önerilebilir fakat ağrının sebebinin bilinmesi önemlidir. Eğer sinir kökü iltihabı varsa masaj yardımcı olmayacaktır Ama Eğer sorun fıtığa bağlı sinir sıkışmasıysa masaj terapisi olumlu sonuç verecektir.Bu yüzden hasta kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tedavi edilmelidir.

Akupunktur

Akupunktur’la siyatik tedavisinde;Genel enerjetik rahatsızlıkları ve lokal ağrı veren noktalar göz önüne alınır.Enerji dengesi sağlanır,bölgesel tedavi yapılır ve ağrılı noktalara lokal tedaviuygulanır.Haftada iki kez olmak özere 12-15 seans uygulanır.

Epidural Steroid Enjeksiyonları

Ağrısı yaklaşık bir ay içinde azalmayan ve diğer tedavilerin yardım etmediği kişilerde, uzman kontrolünde siyatik siniri yakınına uygulanan steroid enjeksiyonu ağrıyı azaltabilir. Kemik yoğunluğunun düşmesi gibi yan etkilerle ilgili endişeler yüzünden, epidural atışlar yılda üç ile sınırlıdır.

cerrahi müdahele

Hiçbir tedavi yönteminin işe yaramaması durumunda ya da bağırsak ya da mesane kontrolünde problem varsa cerrahi müdahale önerilebilir.