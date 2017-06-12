Soğuk algınlığı kadar yaygın bir hastalık: metabolik sendrom…

Son yılların en popüler hastalığı metabolik sendromun sivilce ya da soğuk algınlığı kadar yaygın bir problem olduğunu biliyor muydunuz? Metabolik sendromla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını Hastane Derindere İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz’e sorduk…

Metabolik sendromunun geçmişinin sadece 20 yıllık bir döneme dayandığına ve soğuk algınlığı kadar yaygın görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Gündüz; ‘Metabolik sendrom, kendi başına bir hastalık değildir. Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, sağlıksız kolesterol seviyeleri, karın bölgesi yağlanma gibi bir grup risk faktörünün bir arada olmasından kaynaklanan ve beraberinde ciddi problemleri getiren bir hastalıktır. Bu risk faktörleri, kan damarı ve kalp hastalığı riskinizi ikiye katlar; kalp krizi ve inmelerine neden olabilir. Özellikle de diyabet metabolik sendromun vereceği zararları beş kata kadar artırabilir’ açıklamasında bulundu.

Metabolik Sendrom için Risk Faktörleri

Metabolik sendromun neden geliştiğin oluşturan beş risk faktörü vardır. Bunlar:

Büyük Bel/Beden: Erkekler için: 102 cm veya daha büyük; kadınlar için 88 cm veya daha büyük bel çevresi

Erkekler için: 102 cm veya daha büyük; kadınlar için 88 cm veya daha büyük bel çevresi Kolesterol/Yüksek Trigliseritler: 150 mg / dL veya daha yüksek

150 mg / dL veya daha yüksek Kolesterol/Düşük İyi Kolesterol (HDL): Erkekler için: 40 mg/ dL’den az, kadınlar için: 50 mg/ dL’den az

Erkekler için: 40 mg/ dL’den az, kadınlar için: 50 mg/ dL’den az Yüksek tansiyon: 135/85 mm Hg ya da daha yüksek kan basıncı veya düzenli kullanılan tansiyon hapı

135/85 mm Hg ya da daha yüksek kan basıncı veya düzenli kullanılan tansiyon hapı Yüksek kan şekeri: Yüksek Açlık Glikoz Seviyesi 100 mg/dL veya daha yüksek olmasıdır. Bu risk faktörlerinin en az üçünün bir arada görülmesi metabolik sendrom olarak tanımlanır riskini artırır.

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