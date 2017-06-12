Soğuk algınlığı kadar yaygın bir hastalık: metabolik sendrom…

Son yılların en popüler hastalığı metabolik sendromun sivilce ya da soğuk algınlığı kadar yaygın bir problem olduğunu biliyor muydunuz? Metabolik sendromla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını Hastane Derindere İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Yusuf Gündüz’e sorduk…
Metabolik sendromunun geçmişinin sadece 20 yıllık bir döneme dayandığına ve soğuk algınlığı kadar yaygın görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Gündüz; ‘Metabolik sendrom, kendi başına bir hastalık değildir. Yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, sağlıksız kolesterol seviyeleri, karın bölgesi yağlanma gibi bir grup risk faktörünün bir arada olmasından kaynaklanan ve beraberinde ciddi problemleri getiren bir hastalıktır. Bu risk faktörleri, kan damarı ve kalp hastalığı riskinizi ikiye katlar; kalp krizi ve inmelerine neden olabilir. Özellikle de diyabet metabolik sendromun vereceği zararları beş kata kadar artırabilir’ açıklamasında bulundu.
Metabolik Sendrom için Risk Faktörleri
Metabolik sendromun neden geliştiğin oluşturan beş risk faktörü vardır. Bunlar:
- Büyük Bel/Beden: Erkekler için: 102 cm veya daha büyük; kadınlar için 88 cm veya daha büyük bel çevresi
- Kolesterol/Yüksek Trigliseritler: 150 mg / dL veya daha yüksek
- Kolesterol/Düşük İyi Kolesterol (HDL): Erkekler için: 40 mg/ dL’den az, kadınlar için: 50 mg/ dL’den az
- Yüksek tansiyon: 135/85 mm Hg ya da daha yüksek kan basıncı veya düzenli kullanılan tansiyon hapı
- Yüksek kan şekeri: Yüksek Açlık Glikoz Seviyesi 100 mg/dL veya daha yüksek olmasıdır. Bu risk faktörlerinin en az üçünün bir arada görülmesi metabolik sendrom olarak tanımlanır riskini artırır.
Metabolik Sendroma neden olan 5 problem!
- İnsülin direnci: İnsülin, vücudunuzun glikozu (yediğiniz yemeğin basit bir şekeri) enerji olarak kullanmasına yardımcı olan bir hormondur. İnsülin direnci olan kişilerde, insülin etkisi azalır. Bu nedenle vücut yükselen glikoz seviyesi ile başa çıkmak için daha fazla insülin üretmeye devam eder. Sonunda yüksek glikoz, yüksek insülin vücutta insülin salgılayan hücrelerin azalması ve diyabete neden olabilir. İnsülin direnci karın bölgesinde yağlanma problemi yaşayan kişilerde daha sık görülür.
- Obezite, özellikle de karın bölgesinde görülen abdominal obezite: Toplumda görülme sıklığı artış gösteren obeziteyle birlikte metabolik sendromun görülme yaygınlığı da artmış durumdadır. Buna ek olarak karın bölgesinde yağlanması olan kişilerde risk daha da yüksektir.
- Sağlıksız yaşam tarzı: Sağlıksız işlenmiş gıdalardan zengin bir diyet yapmak ve yetersiz fiziksel aktivite metabolik sendromun oluşumunda önemli bir rol oynar.
- Hormonal dengesizlik: Örneğin, polikistik over sendromu (POS) gibi hormonal dengesizliğe yol açan problemler metabolik sendromla da ilişkili olabilir.
- Yanlış alışkanlıklar: Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek yanlış alışkanlıklarınızı değiştirerek ileride ciddi hastalıklarla karşılaşma ihtimalinizi azaltabilirsiniz.
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