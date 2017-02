Soğuk havada göğsünüzü rüzgardan koruyun

Kış aylarında soğuk özellikle de değişken havalar, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları kışın kaçınılmazları arasında yer alıyor; ancak gerek etrafını ısıtmak gerekse vücudu rahatlatmak için daha fazla çalışan kalbin sağlığının da bu dönemde unutulmaması gerekiyor. Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, soğuk havalarda kalp sağlığının korunması için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Atkı ve bere takmak önemli

Kış aylarından ilk önlem, rüzgara karşı alınmalıdır. Kalp hastası olsanız da olmasanız da göğsünüzü korumanız; üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı atkı kullanmanız gerekmektedir. Bere takmak ve kulaklara soğuk hava girmesini önlemek de önemlidir. Kalp hastaları, kışın dışarı çıkarken mutlaka yanlarında dilaltı tabletini almalıdır. Vücut ısısının düşmesi spazma yol açmakta, kalbe yeterince kan gitmediği için de göğüs ağrısı oluşmaktadır. Bu nedenle kalp hastaları kışın dışarı çıkarken sıkı giyinmeli ve kesinlikle tok karnına yürüyüş yapmamalıdır.

Hava soğuk diye eve kapanmak doğru değil

Kalp hastalarının yürüyüş yapmaları çok önemlidir. Soğuk hava nedeniyle eve kapanmak yerine yürüme bandı kullanmak ya da alışveriş merkezlerinde yürüyüş yapmak iyi olabilir. En küçük alışveriş merkezinin boyu 100 metre kabul edilirse, 5 turla 1 kilometrelik yürüyüş yapmak mümkündür. Bu da günlük egzersiz için yeterli olacaktır. Alışveriş merkezlerindeki yürüyüş, vitrin seyreder gibi değil, hızlı adımlarla yapılmalıdır. Yürüyüş programının düzenli ve belli bir düzen içinde olması önemlidir.

Kışın ayaklarınızı soğuktan yün çorapla koruyun

Bacak damarlarında sorun olan kişiler, soğuk havada his bozukluğu yaşayabilir. Kişi aynı zamanda şeker hasta ise his kaybı daha ciddi oranda olacaktır. Bu kişiler, ayaklarının üşüdüğünü ya da donduğunu fark etmez. Bu nedenle akşamları dışarı çıkarken mutlaka yün çorap giyilmelidir. Ayrıca gece yatarken yün çorap giymek, ayakların ısınması açısından çok faydalı olacaktır. Bu tür durumlar için sıcak uygulama tavsiye edilmez. Şeker hastaları his kaybı nedeniyle sıcağı hissetmeyeceği için ayaklarında yanmaya bağlı yaralar oluşabilir. Yara geç iyileşeceği için ciddi komplikasyonlar doğabilir, bacağın kesilmesine kadar giden vahim tablolar ortaya çıkabilir.

Kalp sağlığı için kışın C vitamini tüketimine ağırlık verilmeli

Kalp hastalarının kış beslenmesi de çok önemlidir. Yazın hastalardan bol bol su içmeleri istenir; kışın da doğru kalori alımı çok önemlidir. Yeterli kalori alımı, hastaların soğuğa ve enfeksiyona karşı duyarlı olmasını sağlar. Kış ayları, kalp hastaları için aşırı diyet yapacakları bir dönem değildir. Sabah kahvaltısında diyabetik olmayan hastalar, bir kaşık bal ve bir kaşık pekmez yiyebilir. Yemekler yine çok ağır, kırmızı etten ve hayvansal yağdan zengin olmamalı; bunun yerine bol sebze ve bol meyve ağırlıklı olmalıdır. Özellikle C vitamini içeren sebzelerin çiğ olarak tüketimi önemlidir.

Grip aşısını ihmal etmeyin

Kışın kalp hastalarının yapması gerekli olan en önemli şey, grip aşısı olmalarıdır. Kalp hastalarının grip aşısı yaptırmaları, üst solunum ve akciğer yolu enfeksiyonlarından korunmaları açısından önemlidir. Kalp hastalarının mutlaka her yıl grip aşısı yapmaları önerilmektedir.