“Soğuk lipolizde antifrizle zayıflatan merkezler var” iddiası

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin başvurduğu soğuk lipoliz işlemi sırasında cihaz ile ten arasında serilen özel üretilmiş petlerin deriyi koruduğunu belirten Medikal Estetik Hekimi Sevinç Gündüz, “Bazı merkezler soğuk lipoliz işleminde maliyeti düşürmek amacıyla sahte petler kullanıyor. Bu durum lipoliz yapılan kişinin sağlığını tehdit ediyor. Sahte ped kullanılan işlem nedeniyle vücudunda çeşitli yara ve yanıklar oluşan hastaları son günlerde çok fazla görmeye başladık” diye konuştu.

“SAĞLIKLI, GÜVENLİ BİR İŞLEM İÇİN ORJİNAL PED KULLANILMALI”

Sağlık ve Bilim Haber Ajansından Erkan Doğan’ın haberine göre, soğuk lipoliz uygulamasında kullanılan pedin yurt dışından getirildiğini ve dolar kuruyla satıldığını belirten Dr. Sevinç Gündüz, “Bazı yerlerin araçların donmaması için kullanılan antifriz maddesi ile bezi ıslatarak, ped niyetine kullandıklarını duyuyoruz. Bu şekilde yapılan soğuk lipoliz uygulamasında cihaz deride yanıklara yol açabiliyor. Çünkü sahte ped nedeniyle deri korumasız kalıyor. Güvenli, sağlıklı, kaliteli bir soğuk lipoliz uygulaması için mutlaka pedin orijinal olması gerekiyor” dedi.

“LİPOLİZ YAPTIRACAĞINIZ MERKEZİ İYİ ARAŞTIRIN”

Lipoliz işlemi yaptıracakları uyaran Dr. Gündüz, “Öncelikle işlemin yapıldığı yerin niteliği ve kullanılan malzemelerle, aletlerin Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kullanılan cihazın ve kullanılan pedin orijinal malzeme olup olmadığına bakılmalı” ifadesini kullandı.