Sokakta süt satışı yasaklandı

Sokakta süt satışı yasaklandı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yeni bir tebliğ hazırladı. Buna göre sokakta süt satışına yasak geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sokakta süt satışının yasaklandığını açıkladı. Bakan Çelik, “Vatandaşlarımızın doğrudan sağlıklı çiğ süte erişmeleri ve tüketmeleri için, çiğ sütün doğrudan arzına dair tebliği hazırlamış bulunuyoruz. Buna göre çiğ süt ancak ari çiftliklerden ve işletmelerden satılabilecek” dedi.

Çiğ süt satışının sıkı kurallara bağlandığını dile getiren Bakan Çelik, “Çiğ sütün son tüketiciye satışı sağımdan itibaren 24 saat içerisinde yapılabilecek. Üretici tarafından soğutma dışında hiçbir işlem uygulanmayacak” ifadesini kullandı.

ÜRÜNLERE ÖZEL AMBALAJ ZORUNLULUĞU GELDİ
Süt satışının artık yalnızca ari çiftlikler, yani profesyonel hayvancılık işletmelerinin yapacağını vurgulayan Çelik, o işletmelere de, özel ambalaj zorunluluğu geldiğini belirtti. Özel ambalajda; ürünün adı, ne sütü olduğu, üreticinin adı soyadı, ticari unvanı, adresi, hayvancılık numarası, sağım tarihi ve saati, son tüketim tarihi ile ‘kullanmadan önce kaynatınız’ gibi ibareler yer alacak. Düzenlemeyle sağlıklı süte erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

“ÇİĞ SÜT FİYATLARI DÜŞECEK”

“Tebliğ yürürlüğe girdikten sonra aracılar azalacak” diyen Bakan Çelik, çiğ sütün fiyatının da düşeceğine dikkat çekti. Küçük işletmeler için de tedbir alınacağını aktaran Çelik, “6 aylık sürede karşımıza çıkanların, sorunları neyse onların da mağduriyeti önlenecek. Belki onlara da önerilerimiz olacak” şeklinde konuştu.

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