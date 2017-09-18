Sonbahar hastalıkları çocuğunuzun başarısını düşürmesin! Koruyucu önlemler

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve okulda öğrencilerin kapalı ortamlarda bir arada olması ile sonbahar hastalıkları tehlikesi yaklaşıyor. Bu hastalıkların öğrencilerin sağlığını ve okul başarısını olumsuz etkilememesi için anne babalara önemli görevler düşüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Conkbayır, sonbahar hastalıklarıyla ilgili bilgi verdi ve çocukların nasıl korunması gerektiğini anlattı.

Isı değişiklikleri hastalığa davetiye çıkartıyor

Ani ve ciddi ısı değişiklikleri solunum yollarının savunma sistemini bozarak taşıyıcısı özellikle küçük çocuklar olan bazı virüslerin üst solunum yollarına kolayca yerleşmesine ve kalabalık ortamda kolayca yayılmasına yol açmaktadır. Sonbaharda sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları; nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar, bu enfeksiyonların zemin hazırladığı orta kulak iltihabı, akut sinüzit, zatürre ve küçük çocuklarda akut bronşiyolittir.

Sonbahar hastalıklarını yakından tanıyın önleminizi alın

Nezle: Bu rahatsızlık sıklıkla sonbahar ve kış aylarında görülür. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazda yanma, kaşıntı hissi ve öksürükle kendini gösterir. Başlangıçta ateş olabilir ancak sıklıkla hafif seyirlidir. Genellikle üçüncü ve beşinci günlerde kötüleşen hastalık tablosu, yedi ila on günde tam iyileşme ile sonuçlanır. Çocukların yılda 10 kez veya daha fazla, erişkinlerinse 2-3 kez nezleye yakalanması normal kabul edilir. Bol sıvı tüketmek ve burun için serum fizyolojik kullanılması önemlidir.

Grip: İnfluenza virüslerinin yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonudur. Sıklıkla ani başlayan yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ve kas ağrıları ile kendini gösterir. Ateş genellikle 5 gün ya da 1 hafta sürer. Bazı antiviral ilaçlar kullanılabilir ancak etki için tedaviye hızlı başlanması gerekir ve hastalığın seyrini ancak 1-2 gün kısaltır.

Bu yüzden ilaç kullanımı daha ciddi enfeksiyonlar açısından risk taşıyan çocuklar veya hastaneye yatırılması gereken vakalar için önerilmektedir. Gripten korunmanın en etkin yolu, grip aşısıdır. Dünya Sağlık Örgütü 6 aydan büyük tüm çocuklar ve erişkinlere her yıl aşı uygulanmasını önermektedir.

Bronşiyolit: Küçük çocuklarda, en sık da 12 ayın altındaki bebeklerde görülür. Belirtiler burun tıkanıklığı, öksürük, düşük dereceli ateş ve hışıltılı solunumdur. Bu rahatsızlık sıklıkla nezle gibi başlar, ardından hışıltı, solunum güçlüğü, sıvı kaybı gibi daha ciddi belirtiler gelişir. Çocuk ilk birkaç gün kötüleşip daha sonra yavaş bir iyileşme sürecine girer. Hastaların birçoğu hastalığı evde atlatır ancak bazen hastaneye yatırılmaları gerekir. Hastalık geçtikten sonra da öksürük 2 hafta veya daha uzun süre devam edebilir.

Orta kulak iltihabı: Sıklıkla nezle, grip gibi enfeksiyonları takiben gelişen ikincil bakteriyel enfeksiyon şeklindedir. Özellikle 3 yaş altındakileri etkiler. Çocukta huzursuzluk, sık ağlama ve kulaklarını tutma gibi belirtiler olur. Çoğunlukla bakteriyeldir ve doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi gerekir.

Akut sinüzit: Yine sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişir. 7-10 günde tam iyileşme beklenirken genellikle burun doluluğu ve öksürük artışı olur. Büyük çocuklarda baş ve yüz ağrıları da görülebilir. Antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Zatürre: Sıklıkla bakterilerle gelişir. Tablo birçok şekilde yerleşir. Bazen nezle gibi başlar ancak ağırlaşarak devam eder. Bazen çocuk tam iyileşiyor görünürken tekrar kötüleşir. Aniden yüksek ateş gelişir ve öksürük artar, solunum sıkıntısı başlar. Sıklıkla ayaktan antibiyotik tedavisi ile iyileşme sağlanır ancak ciddi vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir.

Çocuğunuzu sonbahar hastalıklarından korumak için 8 öneri