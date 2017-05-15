İstanbul Tıp Fakültesi’nin M8 Alliance üyeliği gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, M8 Alliance olarak adlandırılan ve dünyanın saygın üniversitelerinin ve Tıp Fakülteleri’nin bulunduğu birliğin daimi resmi üyesi oldu.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nin M8 Alliance Üyeliği süreci, 9-11 Ekim 2016 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Zirvesi toplantısına İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül ve Fakülte Sekreteri Ekrem Aydın’ın katılımı ile başladı. Zirveye Katılım neticesinde 17 ülkeden 24 Tıp Fakültesi’nin üye olduğu M8 ittifakına üyelik başvurusu yapıldı ve hazırlık süreci başladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü desteği ile İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, Dekan Yardımcısı ve Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, Fakülte Sekreteri Ekrem Aydın ve M8 Alliance arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve hazırlık sürecinin ardından, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Kanada Montreal’de 8-9 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen The World Health Summit Kongresi’ne davet edildi.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararası Akademik, İdari ve Sosyal İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, Montreal’de düzenlenen M8 Alliance (Medical 8 İttifakı) Dünya Sağlık Zirvesi Bölgesel Toplantısı’na katıldı ve İstanbul Tıp Fakültesi olarak M8 Alliance’a katkı sunacağı projeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından yapılan gizli oylama sonucunda İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nin M8 Alliance’nin daimi resmi üyesi olması oybirliğiyle kabul edildi.

M8 Alliance Hakkında

M8 Alliance, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içerisinde bulunan, sanayi ve teknoloji kuruluşları tarafından da desteklenen dünyanın saygın üniversiteleri ve tıp kökenli kuruluşları tarafından oluşturulan, bilimsel ve akademik işbirliğini sağlayan ve bilimsel çalışma projelerine önemli katkı sunan bir organizasyon. İlk olarak 2009 yılında kurulan M8 Alliance, bugüne kadar birçok projeye önemli katkı sağladı ve genç araştırmacılara destek fonları oluşturdu. Bünyesinde bulunan üye üniversiteler arasında akademik ve bilimsel işbirliğine önem veren kuruluş, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere önemli sağlık kuruluşları ile sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli katkılar gerçekleştiriyor.