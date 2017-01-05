İstanbul’da dün grip nedeniyle acil servislerde aşırı yoğunluk yaşandı

İstanbul’da dün grip nedeniyle acil servislerde aşırı yoğunluk yaşandı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İstanbul’da dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle gribe yakalanan birçok kişi hastanelere koşturdu. Salgın nedeniyle hastaneler adeta doldu taştı. İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul’da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.

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