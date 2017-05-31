İstanbul’da kaçak sağlık ürünü operasyonu

İstanbul’da, Çin’den getirildiği belirlenen, aralarında cilt bakım maskesi ile zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 15 bin kutu kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, yasa dışı yollarla Çin’den Türkiye’ye getirilen zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ile cilt bakım ürünlerini reçetesiz piyasaya sürdüğünü belirledi.

Eyüp’te bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yasal izni bulunmayan sivilce, ağrı kesici, tüy dökücü kremler ile cilt maskesi, saç bakım ürünü ve masaj yağı, uyku, zayıflatıcı-kilo aldırıcı ve cinsel içerikli ilaçların da aralarında bulunduğu 15 bin kutu ürün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.O. ve E.Y’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.