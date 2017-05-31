Wellcare
Wellcare

İstanbul’da kaçak sağlık ürünü operasyonu

İstanbul’da kaçak sağlık ürünü operasyonu Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İstanbul’da, Çin’den getirildiği belirlenen, aralarında cilt bakım maskesi ile zayıflama ve cinsel içerikli ilaçların da bulunduğu 15 bin kutu kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, yasa dışı yollarla Çin’den Türkiye’ye getirilen zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ile cilt bakım ürünlerini reçetesiz piyasaya sürdüğünü belirledi.

Eyüp’te bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, yasal izni bulunmayan sivilce, ağrı kesici, tüy dökücü kremler ile cilt maskesi, saç bakım ürünü ve masaj yağı, uyku, zayıflatıcı-kilo aldırıcı ve cinsel içerikli ilaçların da aralarında bulunduğu 15 bin kutu ürün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.O. ve E.Y’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla