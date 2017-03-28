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Özel hastanenin yoğun bakımında skandal görüntü

Özel hastanenin yoğun bakımında skandal görüntü Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İstanbul’daki özel bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde çalışan hasta bakıcının halay çekip göbek attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. İstanbul’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Görüntülerde, yaşam savaşı veren hastaların arasındaki hasta bakıcı, yoğun bakım ünitesinde önce halay çekiyor, ardından göbek atıyor.

HİJYENİK ELDİVENLERİ MENDİL YAPIP SALLADI
Görevlinin dansına eşlik eden eşyalarsa hijyenik eldivenler oldu. İşte mendil yapıp salladığı, üzerine öksürdüğü eldivenleri elinde salladıktan sonra temiz eldivenlerin arasına koyan sağlık görevlisinin sosyal medyada tepkilere neden olan o görüntüleri.


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