Süper bakterilere karşı Komodo ejderi kanı

Komodo ejderlerinin kanındaki proteinlerde yeni keşfedilen 48 peptitin antimikrobiyal özelliklere sahip olabileceği belirlendi. Bilim insanlarının bundan sonra kafa yoracağı konu ise, süper bakterilerin antibiyotiklere karşı gösterdiği direncin kırılmasında Komodo ejderlerinin kanının kullanılıp kullanılamayacağı.

ABD’deki George Mason Üniversitesi araştırmacıları, 3 metreye varan boyları ve 70 kiloya varan ağırlıklarıyla dünyanın en büyük kertenkelesi olarak kabul edilen Komodo ejderleri üzerinde yaptıkları araştırmada, hayvanların kanlarındaki peptitlerin antimikrobiyal özellikleri olabileceği sonucuna vardı.

Bilim insanları, araştırmaları sırasında Komodo ejderlerinin salyalarında 57 çeşit bakteri barındırmasına rağmen bu bakterilerden enfeksiyon kapmamalarının nedeninin antimikrobiyal katyonik peptitler (CAMP) olarak bilinen peptitler olabileceği fikrinden yola çıktı.

Araştırma çerçevesinde komodo ejderlerinin kanında bulunan 8 peptitin, süper bakteri olarak nitelendirilen Pseudomonas Aeruginosa ve Staphylococcus Aureus ile nasıl mücadele ettiği incelendi.

SÜPER BAKTERİLERİN GELİŞTİRDİĞİ ANTİBİYOTİK DİRENCİNE ÇARE OLABİLİR Mİ?

Bilimciler 7 peptitin her iki bakteriye, birinin de sadece Pseudomonas Aeruginosa’ya direnç gösterdiğini gözlemdi.

Araştırmanın bundan sonraki safhasında bu peptitlerin, süper bakterilerin antibiyotiklere karşı gösterdiği direncin kırılması için kullanılıp kullanılamayacağına dair çalışmalar yürütülecek.

Araştırmanın sonuçları “Proteome Research” dergisinde yayımlandı.