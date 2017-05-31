‘Süper bakteri’yi öldüren antibiyotik geliştirildi

Dünyanın en tehlikeli “süper bakteri”lerinden birinin ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında yeni bir antibiyotiğin geliştirildiği bildirildi.

Scripps Araştırma Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı antibiyotik çalışmasının sonuçları PNAS dergisinde yayımlandı.

Vankosiminin yeni bir türü olan antibiyotiğin, çok güçlü ve orjinalinden bin kat daha etkili olduğu belirtildi.

Amerikalı bilim insanları, süper bakteriyle üç farklı biçimde mücadele eden antibiyotiğin, bakterinin antibiyotiğin saldırısından kurtulması ihtimalini çok düşürdüğünü kaydetti.

Üzerinde değişiklik yapılan vankosiminin, laboratuvar ortamında Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE) örneklerini öldürmeyi başardığı, bakteriye 50 tur maruz kalmasının ardından antibiyotiğin hala etkinliğini neredeyse tamamen koruduğu vurgulandı.

Antibiyotiğin henüz hayvanlar ve insanlar üzerinde denenmediği ifade edilirken, enstitü ilacın gerekli testleri geçmesi halinde beş yıl içinde kullanıma hazır olmasını planlıyor.

Uzmanlar, bazı enfeksiyonların tedavi edilemeyeceği “antibiyotik-sonrası çağa” girildiği uyarısında bulunuyorlar. Tedavisi zor enfeksiyonlardan birinin de VRE olduğu ifade ediliyor.

Hastanelerde görülen VRE, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığına büyük tehdit oluşturan, antibiyotiğe dirençli bakterilerden biri olarak nitelendiriliyor.