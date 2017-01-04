Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi

Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Gaziantep’te Suriye’den Türkiye’ye geçirilmek istenen tırın dorsesinde zulalanmış 1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi. Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Karkamış Gümrük Sahasına giriş yapan A.Y. isimli şahsın idaresindeki tırda İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, Narkotik Köpeği LİA tarafından yapılan aramada, aracın dorse kısmının zeminine zulalanmış vaziyette, yaklaşık olarak 1 buçuk milyon lira değerinde 492 bin adet ilaç tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde zulalanmış ilaç muhafaza altına alınarak, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Bir Yorum Yazın

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla