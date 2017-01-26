Bakan Akdağ: Türkiye’de bulunan Suriyeli doktorlara özel çalışma izni verilecek

Türkiye’deki Suriyelilere verilen sağlık hizmetleri hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye’deki Suriyeli doktorlara ve sağlık çalışanlarına özel çalışma izni verileceğini belirtti. Suriyeli sağlık çalışanlarına yönelik eğitim çalışmaları ve sınavlar yaptıklarını açıklayan Bakan Akdağ, önümüzdeki 3 ay içinde bu kişilerin hazır olacağını dile getirdi. Türkiye’de 4 milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerine değindi. Eğitimden sağlığa sığınmacıların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Bakan Akdağ, Suriyeli doktorlara özel çalışma izni vereceklerini söyledi.

Bakan Akdağ, “Türkiye’deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere, onların sağlık hizmetleriyle ilgilenmek üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Onları eğitiyoruz, sınavlara tabi tutuyoruz. Önümüzdeki 3 ay içinde bu kişiler hazır olacak. Bu yıl içinde de bahsettiğim bu göçmen sağlığı merkezlerini hazırlayacağız ve Suriyelilere biraz daha derli toplu sağlık hizmeti vereceğiz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DE 200 BİR SURİYELİ DOĞUM YAPTI

Akdağ, 2015 yılından itibaren 22 milyon poliklinik hizmetinin yanı sıra 1 milyon hastayı yatırarak tedavi ettiklerini, 850 bin ameliyat, 200 bin de doğum gerçekleştiğini aktardı. Yunanistan’da yılda 60 bin civarında doğum olduğunu belirten Akdağ, “Biz Türkiye’de 200 bin Suriyeli hamilenin doğumunu gerçekleştirmişiz.” dedi.

Bir taraftan da birtakım bulaşıcı hastalıkların Türkiye’ye gelmemesi için çok iyi tarama yürüttüklerini, çocukların aşılarını yaptıklarını bildiren Akdağ, “Şükürler olsun ki bu kadar misafir ağırlamaya rağmen, herhangi bir bulaşıcı hastalık riskiyle karşılaşmadık. Kendi çocuklarımız gibi bütün çocukları aşılıyoruz. Bir farkla ki özellikle çocuk felci ve kızamık için ilave aşılamalar yaptık” diye konuştu.