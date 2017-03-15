Suriyeli doktorlardan ‘denklik’ talebi

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli doktorlar, mesleklerini sorunsuz sürdürebilmek için yetkililerden diplomalarına denklik verilmesini bekliyor. Suriye Nur Derneği Başkanı Dr. Mehdi Davut, Türkiye’ye sığınan Suriyeli doktorların yaşadığı sıkıntıları ve dernek olarak sağlık konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarını anlattı. Dr. Davut, kurucuları çoğunlukla hekimlerden oluşan Derneğin 2012’de faaliyete başladığını ve iç savaşın ilk yıllarında ülke içerisinde sağlık çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

“ASLINDA SURİYELİ BÜYÜK CERRAH VE PROFESÖRLER VAR”

Savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyeli doktorların yaşadığı en büyük problemin denklik olduğunu aktaran Davut, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu nedenle Suriyeli doktorlar Türkiye’de iş yapamıyor. Bu sırada da ülkedeki Suriyelilerin sayısı da çoğaldı. İnsanlar hastahaneye gidiyor, dil dolayısıyla iletişimsizlik problemi yaşıyor. O zaman sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağına dair bir genelge de yoktu. İnsanların bir maddi sıkıntısı da vardı aslında. Suriye Nur Derneği olarak biz bu doktorlarımızı çalıştırarak insanlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Hem de Suriyeli doktorları Türkiye’de tutmaya çalıştık. Çünkü biz dernek olarak biliyoruz ki Avrupa’ya giden beyin göçünün tekrar Türkiye’ye dönme durumu çok zor ve dönemezler. Bu durum sonunda, biz ve Türkiye için büyük bir kayıp olacak.”

YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Dr. Davut, Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında ise, “Biz gönüllü sağlık merkezlerini oluşturduk. Tabii bu hizmeti biz gayri resmi olarak veriyorduk, çünkü derneklerin sağlık hizmeti sunabilmesine imkan veren ne bir genelge ne de kanun vardı. Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı yoluyla daha sonra bir genelge çıkardı. Bu genelge geçici sağlık merkezlerinin dernekler tarafından yönetilebilirliğini sağladı. Buralara 6 ay süreyle izin veriliyordu, 6 ayın sonunda da izni uzatabiliyorduk. Ancak ne yazık ki bir seneden beri bu uygulama iptal edildi. Doktorlar yine onlara gelen hastalara bakıyor ama daha önce legal şekilde bakarlarken şimdi illegal olarak bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Suriyeli doktorların, bazı Avrupa ve Körfez ülkelerinde denklik alabildiğini, bu imkanın Türkiye’de de sağlanabilmesini istediklerini aktaran Davut, “Aslında Suriyeli büyük cerrah ve profesörler var. Büyük bir bilgi kaynağı ve tecrübe var. Şu anki şartlarda Türkiye sanki bunlardan faydalanamayacak gibi gözüküyor” görüşünü dile getirdi.

Davut, Suriyeli doktorların Türkiye’de rahatlıkla mesleklerini sürdürebilmeleri için yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.