Tatil yolunda araçta çocuk güvenliği için öneriler!

Trafikte Çocuk Güvenliği projesinde danışman olarak yer alan İngiltere Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Acar, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğe çıkacak anne-babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar ailelerin yolda oldukları her an araç içinde önde ve arkada her zaman emniyet kemeri takmaları gerektiğinin ifade etti. Trafik Hayattır tarafından yapılan araştırmada, çocuklu ailelerin sadece 4’te birinin çocuk koltuğu kullandığını belirten uzmanlar, öncelikle araçta çocuk güvenliğinin sağlanması için çocuk koltuğu kullanımının şart olduğunu belirtti.
Uzmanlara göre doğru emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı şöyle;
- Öncelikle Avrupa standartlarında koltukları seçin ve mutlaka üreticinin söylediği şekilde monte edin.
- Bebek veya çocuk, sıkı bir şekilde kemer ile bağlanmalı ve kemer ile arasında boşluk olmamalı.
- Kalın ve özellikle kaygan dokusu olan kıyafetler ile koltuğa oturtulmamalı. Çocuk, başıyla koltuğun kafalığı arasında minimum mesafe olacak şekilde oturtulmalı
Türk halkından emniyet kemeri ve çocuk koltuğuna tam destek
Emniyet kemerini doğru takın
- Emniyet kemerinin bedene çapraz kesen kısmının, omzun tam ortasından geçmesi gerekmektedir. Eğer kemer boynu kesiyorsa, yani boyna değiyorsa veya omuzdan düşüyorsa yanlış takıldığı anlamına gelmektedir. .
- Kemerin kucak kısmından geçen bölümü ise , karnın mümkün olduğunca altından ama bacakların mümkün olduğu kadar üzerinden geçmelidir En önemli nokta ise, kemerin karnın üzerinden hiçbir şekilde geçmemesi gerekmektedir..
- Bir önemli konu ise, koltuk arkalarında bulunan kafalıklarıdır. Aracın hareket ettiği her durumda, kafalıkların yolcu veya sürücünün kafalarının hiza olarak yüksekte olması gerekmektedir. Ayrıca kafalık ile kafa arasındaki mesafe de minimum seviyede olmalı ki, özellikle arkadan çarpma durumunda kafa, kafalığa mümkün olan en yavaş hızda çarpsın. Böylece boyun zedelenmeleri veya travmalar engellensin.
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