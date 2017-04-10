Tedavi edilmeyen katarakt Glokom yapar mı?

Göz içi merceğinin “kesifleşerek” görmeyi engellediği hastalık olan Katarakt hastalığı, bilindiği üzere yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkar ve FAKO adı verilen teknikle yaklaşık 15 dakika içerisinde ameliyat edilir. Genelde 55 yaş ve üstünde görülen bu hastalığın konjenital olarak ortaya çıkmasına da rastlanmaktadır. Renklerin soluklaşması, görmede azalma, bazen çift görme ve özellikle gece görmede zorluk en sık karşılaşılan belirtilerindendir. Katarakt, yaşlanmak kadar doğal bir sonuç olsa da bazı hastalar durumun bilincinde olmamak, ameliyattan korkmak ya da önemsememek gibi sebeplerle doktora gitmeyi ve tedavi olmayı ertelemektedirler.

Kataraktı gözünüzde büyütmeyin

Vaka sayısı yani tecrübesi çok olan bir cerrahın neredeyse sıfır hata ile 15 dakikada bitireceği bir operasyonu, çeşitli nedenlerle ertelediğinizde maalesef başka hastalıklara davetiye çıkartıyorsunuz. Üstelik bu sorunlar daha önemli oluyor ve tedavisi de çoğu zaman mümkün olmuyor.

55 yaşında bir hastanın uzak ve yakın gözlüğü kullanıyor olması gayet normaldir. Hatta katarakt olması da son derece normaldir. Gelişen teknoloji, hastanın gözünden kataraktlı doğal lensi alarak yerine göz içi lens yerleştirebilmekte ve hastayı çok odaklı göz içi merceklerle, uzak ve yakın gözlüklerinden kurtarabilmektedir.

Bu hastamız, katarakt operasyonunu ertelediğinde ise, artık görmekte zorlanan göz, daha net görebilmek için kendini zorlayacaktır. Bu zorlanma, göz içi basıncını ani ve kontrolsüz olarak yükseltir. Göz içi basıncı yani göz tansiyonu yükseldiğinde ise görme sinirini tahrip ederek glokom hastalığının ortaya çıkmasına neden olur.

Glokom oluştuğunda ve görme sinirine zarar verdiğinde ise kaybedilen görme miktarı geri döndürelememektedir. Bu yüzden yılda en az bir kez genel göz muayenesi yaptırın ve doktorunuzun sizi tekrar çağırdığı zamanları takip edin.

Kataraktı gözünüzde büyütmeyin.