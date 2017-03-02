“Tek eksiğimiz organ bağışı yapılmaması”

ERÜ Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Yılmaz:”Türkiye organ nakli merkezi ve buralarda yetişmiş sağlık personeli bakımından iyi konumda. Tek eksik organ bağışı yapılmaması. Türkiye ortalamalarına göre 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1’inin organları bağışlanmaktadır”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye’nin organ nakli merkezi ve buralarda yetişmiş sağlık personeli bakımından iyi konumda bulunduğunu, tek eksiğin organ bağışı yapılmaması olduğunu belirtti.

ERÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunda konferans veren Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye’de çok sayıda hastanın nakil için sıra beklediğini, bazılarının ise bu bekleyiş sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.

İnsan olmanın erdeminin, başkalarının acısını hissetmekten ve bunlara çare bulabilmekten geçtiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları ifade etti:

“Türkiye, organ nakli merkezi ve buralarda yetişmiş sağlık personeli bakımından iyi konumda. Tek eksik, organ bağışı yapılmaması. Türkiye ortalamalarına göre 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1’inin organları bağışlanmaktadır. Bu bağışlar da genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde gerçekleşmektedir. Şu anda nakil bekleyen hastaların yüzde 17’sine nakil yapılabilmektedir. Kalan hastalar ise hayatını kaybetmektedir. Her türlü nakilde organ gereklidir ve organ, eczaneden ya da tıbbi malzemeciden satın alınabilen bir ilaç değildir. Kaynağı insandır. Bu nedenle insanlar, başka insanların hastalıklarına karşı duyarlı olmalıdır.”

Yılmaz, organ bağışının dini açıdan bir sakıncası bulunmadığını, bunun din adamları tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Bitkisel gıda takviyesi adı altında reklamı yapılıp satılan ürünlere de değinen Yılmaz, “Günümüzde yalanın adı reklam oldu. Basında bitkisel ürün adı altında doğal ürün, kilo aldırıcı, kilo verdirici, takviye ilacı, her derde deva gibi söylemlerle çok sayıda zararlı ürünün reklamı yapılmaktadır. Biz hekim olarak bu zararlı ürünlerin tehlike boyutunu biliyoruz fakat insanlar bunu bilmiyor. Bu nedenle bu ürünlerden uzak durulması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.