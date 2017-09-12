Tekli doymamış yağ asitleri zekayı da besliyor

ABD’de 99 sağlıklı yaşlı yetişkinle yapılan bir araştırmada, kanında fazla miktarda tekli doymamış yağ asitleri (Zeytinyağı, fıstık, somon, avokado gibi besinlerde var) bulunanların beyninde dikkatten sorumlu bölgenin daha büyük olduğu ortaya çıktı. Bu bölgeyle genel zeka arasında ilişki olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bağlantının altında yatan şeyin ne olduğu konusunda bilgi vermediler. Bunun yapılacak yeni araştırmalarda ortaya çıkması bekleniyor.

ABD’de bulunan Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, zeytinyağı, fıstık, somon ve avokado gibi besinlerde bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin genel zekayla ilişkili olduğu ve bunun tekli doymamış yağ asitleriyle beynin dikkat ağı arasındaki ilişkiden kaynaklandığı bulundu.

Urbana’daki Carle Vakfı Hastanesi’ndeki 99 sağlıklı yaşlı yetişkinle yapılan araştırmada, kan örneklerinde bulunan yağ asidi besin maddeleri, beyin ağlarının verimliliğini ölçen fonksiyonel MRI verileri ve genel zeka testi sonuçları karşılaştırıldı. NeuroImage gazetesinde yayınlanan çalışma hakkında konuşan psikoloji profesörü Aron Barbey, “Hedefimiz, bilişsel performansı desteklemek için beslenmenin nasıl kullanılabileceğini ve beslenmenin insan beyninin işlevsel düzenini nasıl etkileyebileceğini incelemekti. Bu önemli çünkü bilişsel performansı artırmada etkili beslenme çözümleri geliştirmek istiyorsak, bu besinlerin beynin işlevini nasıl etkilediğini anlamamız gerekir” dedi. Marta Zamroziewicz de, araştırmada genel zekanın temelini oluşturan yağ asitleri ve beyin ağları arasındaki ilişkiyi incelediklerini belirtti.

Akdeniz diyetinden yol çıktılar

Araştırmacılar, tekli doğmamış yağ asitlerinin zengin olduğu Akdeniz diyetinin zeka üzerindeki olumlu etkilerini gösteren araştırmalardan ilham aldılar. Katılımcıların kanlarındaki besinleri incelediklerinde gördüler ki; yağ asitlerinin iki grup halinde kümelendiğini gördüler: Doymuş yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri.

Dikkat gerektiren görevler ve günlük problem çözmede önemli rol oynayan beynin arka dikkat ağı bölgesiyle genel zeka arasında ilişki olduğunu gören araştırmacılar, kanlarında yüksek oranda tekli doymamış yağ asiti olan insanlarda bu bölgenin daha büyük olduğunu gözlemlediler. Genel zekayla birlikte ele alındığında, bu bulguların kandaki yüksek düzeydeki tekli yağ asitlerinin idrak yeteneğini etkilediği sonucuna ulaştılar.

Barbey, bulgularının tekli doymamış yağ asitleriyle beynin dikkatten sorumlu bölgesi arasında bir ilişki olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Bu bulguların beslenmenin idrak ve zekayı nasıl etkilediğine ilişkin yeni araştırmalara rehberlik etmesini umuyoruz. Sonraki adım, uzun süreli tekli doymamış yağ asitleri alımının zekayı etkileyip etkilemediğiyle ilgili olacaktır. Böyle bir çalışmaya öncülük etmek bizim için çok heyecan verici” diye konuştu.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170907112408.htm