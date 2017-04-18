TEOG sınavına girecek alerjik çocuklar dikkat!

Sınav stresi ve heyecanı; tüm çocukları etkiliyor fakat alerjik çocukları, öksürük ya da astım krizine sokabiliyor. Polen alerjisinin yaşandığı bu günlerde, önlem alınmazsa alerjik çocuklar için sınav, kâbus haline gelebiliyor. İstanbul Alerji Merkezi Doktorlarından, Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, TEOG sınavına girecek olan alerjik çocuklara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Sınav sabahı, polen alerjisine karşı güneş gözlüklerini, nefes açıcı spreylerini kullanmayı tavsiye etti.

Günümüzde alerjik hastalıkların çok yaygın görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Akçay, en sık görülen alerjik hastalıkların astım, alerjik nezle olduğunu söyledi. Alerjik hastalığı olanların, hastalıklarının alevlenmesiyle hayat kalitesinin düştüğünü, örneğin astımı olanların gribal enfeksiyon ve alerjik oldukları alerjenlerle astım veya öksürük krizine girebildiğini söyledi.

Sınava Girecek Olan Alerjik Çocuklar İçin Okul İdaresine Tavsiyeler!

Prof. Dr. Ahmet Akçay; sınav mekânlarının alerjik öğrenciler için önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu; “Sınav yapılan sınıfların bir gün öncesinde temizlenmesi ve parfümsüz veya parfümü az temizlik malzemeleri kullanmaları, temizlik sonrası sınıfın havalandırılması faydalı olur. Polen alerjisi olan çocukların etkilenmemesi için sınıfın akşam gün batımı sonrası havalandırılması ve sabahın erken saatlerinde pencerelerin kapatılması ve sınav boyunca pencerelerin kapalı tutulmasında fayda vardır.”

Prof. Dr. Akçay; alerjik nezlesi olan öğrencilerin polen alerjisi varsa polenlerin yoğun olduğu bu dönemlerde burun tıkanması, hapşırma ve nezlelerinin arttırdığını, sınav başarılarını etkilediğini söyledi.

Sınava Girecek Alerjik Çocuklara Tavsiyeler;

Öncelikle alerjik nezlesi ve astımı olanlar ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerekiyorsa aksatmamalılar,

Polen alerjisi olanlar havaların sıcak olduğu zamanlarda pencerelerini akşama kadar açmasınlar gün batımı sonrası havalandırmalılar,

Alerjik nezlesi olan çocuklar akşam ve sabah alerji şurupları yerine buruna sıkılan sprey formlu ilaçları alsınlar. Çünkü alerji şurupları sınav performansını etkileyebilir.

Sınava giderken burun spreylerini kullanmaları, güneş gözlüğü veya gözlük kullanıyorlarsa çıkarmamaları, lens yerine gözlük takmaları gerekir,

Sınava giderken burundan nefes alıp vererek polenlerin burun kıllarınca engellenmesi, otomobille gidilecekse otomobilin penceresinin kapalı tutulması faydalı olur.

Astımı olanlar strese girmesinler, nefes sıkışması olmaması için öksürükleri varsa sınav öncesi 2 kez nefes açıcı sprey kullanmaları iyi olabilir,. Daha önceden raporla başvuru yapılmışsa sınav zamanı öksürük veya nefes sıkışması olmuşsa 2 kez daha nefes açıcı sprey kullanmaları faydalı olur.

Sınav öncesi evde temizlik yapılmamalıdır, temizlik sırasında özellikle ev tozu mite alerjisi olanlar için risklidir,

Keskin kokulu parfümler ve evde keskin kokulu temizlik malzemeleri kullanmamalıdır,

Alerjik çocukların sigara dumanına maruz kalınmamaları gereklidir,

Sonuç olarak alerjik çocukların özellikle sınav haftası dikkatli olmaları gereklidir,

Sınav Yönetmeliğine Dikkat!

Sınav yönetmeliğine göre Astım Hastalığı olan öğrenciler daha önceden öğrencinin velisi tarafından Milli eğitim müdürlüğüne ve Rehberlik Araştırma Merkezine başvurması gerekiyor. Dilekçe ile birlikte hastalığı, kullandığı ilaçlar hakkında devlet hastanesi veya üniversitelerden rapor alarak bilgilendirme için başvuru yapılması gerekiyor. Daha önce başvuru yapılanlar için Milli Eğitim Müdürlüğü sınavın yapılacağı yerdeki öğretmenler bilgilendiriliyor. Daha önceden başvuru yapılmışsa nefes açıcı ilaçlara izin verilebiliyor ve diğer öğrenciler ile aynı sınıfta sınava alınabiliyor. Sınav öncesi yine de Milli Eğitim Müdürlüğünce bilgilendirme yapılıp yapılmadığı bilgisinin sınav yapılan yerdeki öğretmenlerden alınmasında fayda var.