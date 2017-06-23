Terleme sorunu kariyer tercihini etkiliyor

Terlemek gayet normal ve sağlıklı bir durum. Ancak aşırı terleme kişilerin hem sağlıklarını hem de günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Cerrahi tedavi yöntemleriyle bu sorundan kurtulmak mümkünken bazı alışkanlıkların değiştirilmesi ve kullanılan ürünlerin türü de terlemenin azalmasına yardımcı olabiliyor. İstinye Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gün Murat Eyüboğlu, aşırı terleme konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Aşırı aktivite veya çevre ısısının yüksekliğine bağlı olarak ısınan vücudun ısı seviyesini ayarlaması için terlemesi gerekir. Terlemek (hidrosis) sağlıklı olduğu kadar gerekli bir mekanizmadır. Isı seviyesini ayarlamak için gerekenden daha fazla terlemeye ise aşırı terleme (hiperhidrosis) denir. İstinye Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dr. Gün Murat Eyüboğlu, genellikle çocukluk çağı ya da ergenlik dönemde başlayan aşırı terleme sorununun nedenleri, tedavi yöntemleri ile ilgili şunları söyledi;

Aşırı terleme vücudun her tarafında olabilmekle beraber en sık yüz, el ayası, koltuk altı ve ayaklarda gözlenmektedir. Tüm vücuttan gözelenen terleme; kanser, ilaç kullanımı, metabolik ve hormonal hastalıklar (özellikle tiroid bezi), mikrobik hastalıklar, menapoz, düşük kan şekeri, diabet, kalp krizi, sinir sistemi hastalıkları gibi nedenlere bağlıdır. Sebebi bilinmeyen aşırı terleme ise sempatik sinir hücrelerinin kontrolsüz ve aşırı çoğalması, ter bezlerinin dağılımındaki hata ya da damar anomalileri nedeniyle olur.

En çok Japonlar terliyor

Aşırı terlemenin görülme sıklığı konusunda yaş ve cinsiyet farkı yoktur. Sadece bölgesel aşırı terleme, genel aşırı terlemeden farklı olarak çocukluk ya da ergenlik dönemde başlar. Hastaların yüzde 60’dan fazlası terlemenin başladığı zamanın hatırlayamayacağı kadar küçük yaşlarda olduğunu belirtmiştir. Japonlarda diğer ırklara göre daha fazla görüldüğü gözlenmiştir.

Terlemek sosyal ilişkilerinizi etkileyebilir

Aşırı terleme sorunu yaşayan kişilerde, artan ortam ısısı ve aşırı stres terleme oranını artırabilir. Özellikle ellerin ve koltuk altlarının sık sık ıslanması kişinin yaşam kalitesini düşürür ve günlük aktivitelerini kısıtlar. Hatta bu sorunu yaşayan kişiler bilinçli ya da bilinçsiz olarak kariyer tercihini ve arkadaş seçimini değiştirirken, bireysel aktivitelerini kısıtlar. Cep telefonu kullanımından el sıkışmaya kadar çeşitli basamaklarda özel ve sosyal hayatı etkilenir. Örneğin; yanında sürekli peçete ve yedek kıyafetler taşır, sosyal ortamlardan uzak durmaya çalışır.

Bunları yaşıyorsanız…